Keine Lust auf deutschen Winter: Mario Götzes Frau will nach Dubai

Ann-Kathrin Götze gab ihre Umzugspläne via Instagram bekannt. Ihr Mann, der Fußballer Mario Götze, scheint davon ebenso überrascht, wie ihre Follower in den Sozialen Medien.

Das war eine Überraschung für die Instagram-Follower von Ann-Kathrin Götze. In Dubai will die Frau von Star-Fußballer Mario Götze in Zukunft ihre Zelte aufschlagen, wie sie auf ihrem Profil und in ihrer Story nun bekanntgab.

Mario Götz scheint von nichts zu wissen

Damit ist Ann-Kathrin Götze allerdings nicht die erste deutsche Prominente, die es in die Vereinigten Arabischen Emirate zieht: Anna-Maria Ferichi und ihr Mann, der Rapper Bushido sowie unter anderem Fiona Erdmann sind längst dort, wo die Temperaturen im Sommer selbst das die im vom Klimawandel längst betroffenen deutsche Sommer deutlich toppen.

Allerdings gab das Model wenig Details bekannt, was die weiteren Pläne anbelangt. Die Followerinnen und Follower dürften da noch einige Fragen haben. Beispielsweise die, ob ihr Mann dann zwischen Dubai und Frankfurt pendeln würde. Mario Götze jedenfalls scheint von seinem Glück noch nichts zu wissen: RTL fragt bei der Pressekonferenz im Vorfeld zum Spiel SSC Napoli nach. Konfrontiert auf die Auswanderungspläne seiner Frau, sagt Mario Götze allerdings nur: „Das ist mir neu.“