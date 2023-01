Keine Modewoche ohne Prominenz: Andie MacDowell und Maye Musk

Die Berliner Modewoche mag etwas von ihrer Strahlkraft eingebüßt haben, was die internationale Prominenz anbelangt, aber modisch ist sie wieder ein Player. Hollywoodstar Andie MacDowell besuchte immerhin am Mittwoch die Show von Marc Cain im früheren Flughafen in Tempelhof. Begleitet wurde die 64-Jährige von ihrer Tochter Rainey Qualley. Als MacDowell aus dem Wagen ausstieg, wurde die Schauspielerin von Autogrammjägern und Fotografen umringt.

Auch Model Maye Musk – die Mutter des Tech-Milliardärs und Tesla- und Twitterchefs Elon Musk – kam nach Berlin. Sie zeigte sich am roten Teppich und hatte einen kurzen Auftritt während der Show. Mit ihren grauen Haaren stach sie zwischen den anderen Models heraus, die dunkle Perücken trugen. Das Publikum saß in der früheren Flughafenhalle vor einem alten Gepäckband. Unter den Gästen waren etwa auch die Moderatorinnen Frauke Ludowig und Mareile Höppner.

Maye Musk, die Mutter von Elon Musk, steht mit anderen Models bei der Show des Labels Marc Cain im ehemaligen Flughafen Tempelhof als Model auf dem Laufsteg. dpa

MacDowell beantwortete pflichtschuldig einige Fragen am roten Teppich und sprach darüber, dass sie sich gerne um sich kümmere und gut zu ihrem Körper und ihrem Geist sei. „Sich wirklich gut um sich selbst zu kümmern, macht einen Unterschied.“ Sie sprach sich auch für einen positiven Umgang mit dem Altern aus.

„Und täglich grüßt das Murmeltier“

Auch über eine neue Aufgabe in ihrem Leben sprach MacDowell – sie ist Großmutter geworden. Sie hat drei Kinder, im Sommer vergangenen Jahres hatte sie auf ihrem Instagram-Profil verkündet, dass ihr Sohn Julian Vater wird. Ihre Enkelin würde sie am liebsten so häufig wie möglich sehen. „Es ist ein so schönes Gefühl, Großmutter zu sein“, sagte sie in Berlin. „Ich sehe sie nur leider nicht so viel.“

Zur Modewoche wurde MacDowell von ihrer Tochter Rainey Qualley begleitet. Mit ihrer anderen Tochter Margaret Qualley hatte sie für die Serie „Maid“ vor der Kamera gestanden. MacDowell hat in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen Filmen und Serien mitgespielt. Zu ihren bekanntesten Werken zählen Produktionen wie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ mit Schauspieler Hugh Grant. (mit dpa)