Berlin - Die Klatschblätter schrieben es längst, doch offiziell ist es heutzutage ja erst, wenn es auf Instagram steht. Insofern gilt bei Kim Kardashian und Pete Davidson der 11. März als offizielles Beziehungsanfangsdatum, auch wenn Gerüchte über eine Verbindung der Reality-Ikone und des Comedians schon seit Monaten die Runde machen. Am 11. März aber fragte Kardashian auf Instagram, ausgehfertig aufgebrezelt, wessen Auto man denn nehmen solle – garniert mit Fotos von sich und Davidson.

Instagram/Kim Kardashian Eines der Pärchenfotos, die Kardashian auf ihrem Account postete.

Ein paar Tage später folgte nun wohlorchestriert ein Auftritt der 41-jährigen Ich-Unternehmerin in der Talkshow von Ellen DeGeneres, wo Kardashian erklärte, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt sei, die Verbindung mit dem 13 Jahre jüngeren Davidson öffentlich zu machen. Sie habe einfach die süßesten Bilder von sich und ihrem neuen Freund und sage sich ständig: „Oh mein Gott, wir sind so süß!“ Dann denke sie zwar wieder, sie solle nicht so verzweifelt sein und so viel posten. Als sie das letzte Mal Dates hatte, habe es Instagram noch nicht gegeben. Insofern kenne sie die Regeln nicht.

Das ist natürlich eine hübsche Untertreibung, denn wer kennt die Regeln besser als Kim Kardashian? Die Amerikanerin entfaltet über ihre Social-Media-Plattformen ihre ganze Präsenz, bespielt Hunderte Millionen Follower, bewirbt dort ihre Produkte, verbindet das mit Einblicken in ihr Leben. Kaum jemand wurde durch diese Form der Selbstdarstellung berühmter als Kim Kardashian.

Dazu gehört dann auch die Preisgabe einiger freilich wohlüberlegter Details. DeGeneres entlockte ihrem Gast, dass Davidson sich seine neue Liebe bereits auf dem Körper verewigt hat. Nicht nur trage er ein Branding, ein in die Haut gebranntes Zeichen mit ihrem Namen. Er habe auch ein Tattoo auf seiner Schulter, dort stehe: „Mein Mädchen ist Anwältin.“ Das gefällt Kardashian, die kürzlich ihr Jura-Examen ablegte, nach eigenem Bekunden besonders gut.

Unpacking the Kim-Kanye-Pete situation and the harassment many women face when trying to leave a relationship. pic.twitter.com/qF3cfiYL9R — The Daily Show (@TheDailyShow) March 16, 2022

Nicht so gut gefällt die ganze Turtelei Kardashians Ex-Mann Kanye West. Der Rapper hatte seine Verflossene und ihren Neuen zuletzt immer wieder öffentlich angefeindet und sich negativ über die Familie und Erziehungsmethoden seiner Ex-Frau geäußert. In einem aktuellen Musikvideo begräbt der 44-Jährige zudem den neuen Freund seiner Ex bei lebendigem Leibe.

Die Anfeindungen gegen Kardashian riefen nun den südafrikanischen Comedian Trevor Noah auf den Plan, der in seiner „Daily Show“ am Dienstag sagte: „Was sie durchmacht, ist erschreckend und wirft ein Schlaglicht auf das, was so viele Frauen durchmachen, wenn sie sich entscheiden zu gehen.“ West reagierte mit einem Instagram-Post, in dem er den Moderator rassistisch beleidigte. Sein Beitrag wurde von der Plattform gelöscht und der Account des Rappers für 24 Stunden gesperrt.