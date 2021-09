R. Kelly, 54, muss sich in New York wegen sexuellen Missbrauchs in etlichen Fällen vor Gericht verantworten. Der Prozess gegen den R&B-Superstar geht nun mit den Schlussplädoyers in die entscheidende Phase. Die Staatsanwältin Elizabeth Geddes sagte am Mittwoch vor den Geschworenen, dass der Sänger „Lügen, Manipulation, Drohungen und körperlichen Missbrauch“ einsetzte, um jahrzehntelang ungestraft Frauen und Teenager zu missbrauchen. Zuvor hatte der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Robert Sylvester Kelly heißt, auf eine Aussage verzichtet und alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Sechs der mutmaßlichen Opfer waren minderjährig