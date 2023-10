DIE LAGE IN ISRAEL AM DIENSTAG: DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE Israelische Gegenangriffe treffen in der Nacht zu Dienstag Ziele der Hamas.

Mögliche israelische Bodenoffensive in Planung.

Hamas hält vermutlich etwa 150 Israelis als Geiseln und droht damit, sie hinzurichten.

Auseinandersetzungen im Westjordanland und an Israels Nordgrenze zum Libanon

Dienstag, 10. Oktober

Israelische Gegenangriffe in der Nacht, Netanjahu: „Wir fangen gerade erst an“

Nach den schweren Angriffen von Hamas-Terroristen auf Israel führte die israelische Armee am Montag Gegenangriffe durch. Das israelische Militär gab an, Ziele im Gazastreifen aus der Luft und von der See aus getroffen zu haben, darunter ein Waffendepot, das dem islamischen Dschihad gehören soll, sowie Ziele der Hamas entlang der Küstenlinie des Gazastreifens.

Israel hat am Montag das nur 40 Kilometer lange und sechs bis zwölf Kilometer breite Gebiet komplett abgeriegelt und mobilisiert 300.000 Reservisten, was viele Beobachter als Hinweis auf eine mögliche Bodenoffensive Israels im Gazastreifen deuten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte am Montag an, dass die Hamas eine harte und furchtbare Reaktion erleben werde, und schwor Rache.

Israels Antwort werde „den Nahen Osten verändern“, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu am Montag: „Was die Hamas erleben wird, wird schwierig und schrecklich sein; wir sind bereits in der Kampagne und fangen gerade erst an“, so der israelische Ministerpräsident bei einem Treffen mit örtlichen Bürgermeistern an der Südgrenze Israels.

Die Menschen in Israel wurden aufgefordert, sich mit ausreichenden Vorräten an Nahrung, Wasser und Medikamenten zu versorgen, die mindestens 72 Stunden reichen sollten. Deutschland, die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien bekundeten ihre Solidarität mit Israel und verurteilten einstimmig die schrecklichen Terrorakte der Hamas.

Hamas hält vermutlich etwa 150 zivile Geiseln und droht, sie hinzurichten

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich auf X und betonte, dass die fünf Länder sicherstellen würden, dass Israel seine Bürger gegen die abscheulichen Angriffe verteidigen könne. Die Hamas drohte im Gegenzug, im Falle von Angriffen durch Israel zivile Geiseln hinzurichten, darunter auch Bürger mehrerer westlicher Staaten, darunter eine Deutsche. Es wird angenommen, dass die Hamas etwa 150 Israelis als Geiseln hält.

Israels Armee meldete die Gefangennahme von Hunderten von Hamas-Mitgliedern. Die Hamas erklärte gegenüber dem Sender Al-Dschasira ihre Bereitschaft zur Vermittlung. Die islamistische Organisation forderte zuvor einen Gefangenenaustausch sowie die Freilassung von 36 inhaftierten Palästinenserinnen in Israel im Austausch gegen ältere entführte Israelinnen.

Während des Angriffs der Hamas-Terroristen am Wochenende wurden mindestens 900 Menschen getötet und 2.600 Menschen verletzt. Darunter waren auch mindestens elf amerikanische Staatsbürger, wie US-Präsident Joe Biden auf der Plattform X bestätigte.

Die Hamas drang in israelische Städte ein und verübte Angriffe auf Männer, Frauen und Kinder, während sie andere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppte. Israel führte massive Gegenschläge durch, bei denen im Gazastreifen laut dem dortigen Gesundheitsministerium mindestens 687 Menschen getötet und mehr als 3.800 verletzt wurden. Es gibt unbestätigte Berichte über die Leichen von rund 1.500 palästinensischen Terroristen auf israelischem Gebiet. Derzeit dringen keine Terroristen mehr nach Israel ein, wie von einem israelischen Militärsprecher angegeben.

Gefechte an Israels Grenze zum Libanon

Die Situation im Gazastreifen, wo etwa zwei Millionen überwiegend arme Menschen leben, dürfte sich durch die vollständige Abriegelung durch Israel weiter verschlechtern. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant warnte, es werde keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Deutschland, die EU und andere Länder setzen ihre Hilfen für die palästinensische Bevölkerung angesichts des Terrors der Hamas vorübergehend aus und prüfen die deutschen Programme umfassend.

Am Montag gab es auch Auseinandersetzungen im Westjordanland mit Todesopfern sowie Gefechte an Israels Nordgrenze zum Libanon, was die Befürchtungen einer Ausweitung des Konflikts verstärkte. Israelische Soldaten erschossen mehrere Bewaffnete, die in Israel eingedrungen waren, während die mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah jegliche Beteiligung dementierte.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, forderte eine härtere Gangart gegenüber dem Iran. Sie betonte, dass der Iran der größte Unterstützer des Terrors der Hamas sei, und rief Deutschland dazu auf, gemeinsam mit der EU und den USA die Sanktionen gegen den Iran auszuweiten.