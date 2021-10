Berlin - Kylie Minogue, 53, kommt aus einer umzugserfahrenen Familie. Ihr Vater Ron – ein Australier in fünfter Generation – heiratete eine Balletttänzerin, die aus Wales eingewandert war. Minogue, die vom Soapstar zum weltweiten Popstar avancierte, kam in Melbourne zur Welt. Die Familie zog wegen der Arbeit häufig in verschiedene Vororte um, was Minogue als Kind eher verunsicherte. Sie wechselte oft die Schule und fand nur schwer Freunde. Nach ihrem Durchbruch mit der australischen Seifenoper „Neighbours“ (seit 1986) zog sie nach England. Doch nach über 30 Jahren in London ist nun Schluss.

Minogue bestätigte der BBC, dass sie zurück in ihre australische Heimat zieht. Das hat in ihrem Umfeld offenbar regelrechte Schockwellen ausgelöst, die die Sängerin nun zu glätten versucht. Sie könne die öffentliche Reaktion auf die Nachrichten eigentlich gar nicht glauben, zumal sie Großbritannien immer wieder besuchen wolle, auch wenn sie in ihr Geburtsland zurückgekehrt ist.

Kylie, was meinst du? Du kannst nicht gehen!

„Ich hatte Freunde, die mich anriefen und sagten: ‚Kylie, was meinst du? Du kannst nicht gehen!‘“, erzählte die Sängerin dem britischen Rundfunk. Sie musste dann beschwichtigen: „Ich gehe nicht wirklich. Ich lebe seit 30 Jahren hier, ich werde immer wiederkommen.“ Die 53-Jährige glaube nicht, dass sich nach ihrem Umzug „allzu viel ändern“ wird, da sie oft zurückkehren werde.

Dear United Kingdom,

Your besties across the ocean are calling. 📞

Love,

Bei so viel Beschwichtigung kann man fast schon an politische Implikationen glauben. Gerade hört man aus Großbritannien nicht viel Gutes: Lieferkrise, Kraftstoffkrise, Post-Brexit-Krise – und nun auch noch die Kylie-Krise? Dabei sollte der Umzug des Popstars, der neben der australischen auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, eigentlich keine allzu große Überraschung sein. Schon während des coronabedingten Lockdowns hatte Minogue viel Zeit bei ihrer Familie in ihrer Heimatstadt Melbourne verbracht. Ihre Eltern und ihr Bruder wohnen weiter in Down Under, auch ihre ebenfalls als Sängerin erfolgreiche Schwester Dannii Minogue, die einen elfjährigen Sohn hat.

„Ich habe dieses Jahr viel Zeit mit meiner Familie in Australien verbracht und es hat sich wirklich gut angefühlt und ich habe schon eine Weile darüber gesprochen“, sagte Kylie Minogue, die am Mittwoch ihre neue Single „A Second To Midnight“ veröffentlicht hat.

Bereits vor zwei Jahren hatte es einigen Wirbel um Minogue gegeben, als sie in einem Werbespot der australischen Tourismusbehörde aufgetreten war, der die Verbundenheit der Australier zu ihrem ehemaligen Mutterland transportieren sollte. Britische Touristen wollte der Clip davon überzeugen, eine Pause von all dem politischen Drama zu Hause einzulegen und die Sehenswürdigkeiten Australiens zu erkunden. Die Grammy-prämierte Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin spielte die Hauptrolle in dem humorvollen, dreiminütigen Musikvideo, das im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Damals sagte Minogue: „Ich bin so ein stolze Australierin, dass ich die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht habe, um die Welt zu reisen und meine Geschichten über Australien mit jedem zu teilen, der zuhört.“

Später musste die Werbekampagne überarbeitet werden – auch weil Minogue am Strand tanzend, gemeinsam mit Koalas auf einem Baum sitzend und unter blauem Himmel vor Eukalyptuswäldern zu sehen war, während in Australien die Buschbrände wüteten.