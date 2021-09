Berlin - Jetzt kommt er. Wirklich. Dreimal wurde „Bond 25“ seit März 2020 verschoben, doch an diesem Donnerstag läuft „No Time To Die“, der 25. Film aus der James-Bond-Filmreihe, endgültig in unseren Kinos an. Die Uraufführung in London war die erste große Weltpremiere seit der Pandemie und der neue Bond wurde wohl so sehnsüchtig wie kaum ein anderer Film erwartet – zumal Daniel Craig sich hiermit als 007 verabschiedet. Frankreichs derzeit erfolgreichste Schauspielerin Léa Seydoux, 36, spielt zum zweiten Mal die Frau, die dem Agenten den Geschmack am Alleinsein verdirbt und ihn endgültig vom Playboy-Dasein abbringt: mit viel Gefühl.

Léa, schön, dass Corona Sie wieder aus seinen Fängen entlassen hat. Ihren Besuch beim Filmfestival in Cannes mussten Sie ja in letzter Minute absagen, weil Sie positiv getestet wurden …

Ja, der Test, so kurz vor Cannes, war ein ziemlicher Schock für mich. Ich hatte in insgesamt vier Filmen mitgespielt, die dieses Jahr auf dem Festival vorgestellt wurden. Ich wollte einfach nur diese Filme und die harte Arbeit dahinter feiern und mit all den Kollegen eine gute Zeit haben – aber dann kam Covid dazwischen.

Imago Zur Person Léa Hélène Seydoux Fornier de Clausonne wurde 1985 in Paris geboren. Mit 21 Jahren begann sie mit der Schauspielerei und hatte recht früh Erfolg, auch in Hollywood. Unter anderem spielte sie in Produktionen wie Quentin Tarantinos Kriegsdrama „Inglourious Basterds“, Ridley Scotts Neuverfilmung „Robin Hood“ und Woody Allens „Midnight in Paris“ mit.



Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde Seydoux für ihre schauspielerische Leistung in dem Drama „Blau ist eine warme Farbe“ mit einer Goldenen Palme ausgezeichnet.



Im 24. Bond-Film „Spectre“ war sie bereits als „Bond-Girl“ Madeleine Swann zu sehen. Seydoux lebt seit 2013 mit André Meyer zusammen, über den sie sagt: „Er ist kein Schauspieler und auch nicht berühmt. Er ist sehr gut in Philosophie.“ Im Januar 2017 bekam das Paar einen Sohn.

Auch bei „No Time To Die“ kam Covid dazwischen. Der neue Bond-Film wurde gewissermaßen zum Indikator der Corona-Krise: Als er im März 2020, zu Beginn des Lockdowns, gleich in den November verschoben wurde, war zu ahnen, dass die Pandemie keine Sache von zwei Wochen werden würde. Nun wurden es anderthalb Jahre. Wie nervenaufreibend war das für Sie?

Ich bin einfach nur froh, dass er jetzt endlich ins Kino kommt. Die ganze Welt wartet auf diesen Film. Wir haben alle so hart an „No Time To Die“ gearbeitet. Allen voran natürlich Daniel Craig, für den es der letzte Auftritt als James Bond sein wird. Ich bin total gespannt, wie jetzt das Publikum auf unsere Geschichte reagieren wird. Für uns Schauspieler war die Arbeit an diesem Film immer ein Dienst an den Bond-Fans, wir wollten sie richtig glücklich machen.

Sie können sich als Schauspielerin sehr glücklich schätzen: Sie haben bereits eine Goldene Palme gewonnen, spielen im neuen Bond mit, haben mit Wes Anderson gearbeitet …

Das aber nur sehr kurz …

Was bleibt da noch zum Träumen?

Nein, nein – ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst anfange. Ich langweile mich überhaupt nicht, im Gegenteil, denn ich habe ja immer noch Angst vorm Spielen. Ich habe immer Angst zu handeln. Wahrscheinlich würde ich mich an dem Tag langweilen, an dem ich keine Angst mehr habe. Und ich glaube, dass ich in gewisser Weise süchtig bin nach dieser Angst vorm Spielen. Ja, die Angst gefällt mir, denn sie zwingt mich dazu, dass ich mich jedes Mal überwinden muss und auch übertreffen will.

Sie haben in den beiden großen Agenten-Reihen unserer Zeit mitgespielt, nicht nur zweimal bei „James Bond“, sondern auch bei „Mission: Impossible“ mit Tom Cruise. Welche von beiden lag Ihnen mehr?

Das kann ich vom Professionellen her kaum entscheiden, beide Filmreihen sind fantastisch, sind aufwendigst produziert und perfekt umgesetzt. Auch meine Rolle in „Mission: Impossible“ habe ich sehr geliebt. Ganz persönlich aber fühle ich mich mit der Figur des James Bond mehr verbunden – weil er nicht perfekt ist. Ethan Hunt ist so unerreichbar, so makellos … Bond hat einfach mehr Tiefgang.

James Bond schien der unverbesserlichste Macho zu sein, den die Leinwand je sah. Aber plötzlich schmolzen die Klischees merklich weg: Der Mann wurde sensibler, die Frauen stärker. Woher kommt dieser Wandel?

Ganz klar von Daniel. Er hat während seiner Dienstzeit als Bond wirklich etwas Besonderes geschafft: Er hat den Super-Agenten menschlicher gemacht, greifbarer, auch angreifbarer. Zu seinen Stärken als Agent kamen auch ein paar persönliche Schwächen hinzu. Ich finde, das hat der Figur sehr gut getan.

imago/MGM - Universal Bei den Dreharbeiten: Regisseur Cary Fukunaga, Daniel Craig und Léa Seydoux (v.l.).

Fünf Filme umfasst die Ära Craig – und die beiden letzten, „Skyfall“ und „Spectre“, waren die erfolgreichsten im Bond-Universum. Womit erklären Sie sich das?

Für mich ist diese Entwicklung vom Übermenschlichen zum Menschlichen hin der Hauptgrund, warum die Leute Daniel so sehr als James Bond angenommen haben. Die Zuschauer haben sich in ihrer Menschlichkeit verstanden gefühlt, und so konnten sie Gefühle zu Bond aufbauen. Wenn ich Daniel Craig als Bond auf der Leinwand sehe, dann bewundere ich ihn nicht nur – ich fühle auch mit ihm mit. Diese neue Dimension tut der Bond-Reihe sehr gut. Deshalb bin ich auch so traurig, dass „No Time To Die“ der letzte Auftritt für Daniel als 007 sein wird. Eine Ära geht zu Ende.

Der James Bond von heute ist kein Playboy mehr, sondern lechzt nach Partnerschaft, er will Liebe statt Sex, Augenhöhe statt One-Night-Stands, Auszeit statt Action. War das nur ein Einfall der Drehbuchautoren?

Ich glaube, das war alles nur möglich, weil Daniel Craig selbst ein Feminist ist. Diese Haltung sieht man ihm an, diese Haltung hat er auch ganz stark mit in die Rolle gebracht. Das ist fantastisch! Die Autoren haben diese Chance genutzt, so konnte Bond sich neu erfinden, in unserer Zeit ankommen und wirklich modern werden. Für mich muss ein moderner Mann ein Feminist sein – und James Bond hat diese Weiterentwicklung sehr gut getan.

Sehen Sie sich selbst als Bond-Girl, Bond-Frau oder Bond-Lady?

Ich sehe mich einfach nur als Frau. Das sollte reichen.

Also Bond-Frau?

So eine Figur wie Madeleine, die so selbstbewusst ist, habe ich noch nie gespielt. Meine Figuren sind oft irgendwie gequält und nicht sehr weiblich. Ihre Weiblichkeit ist jedenfalls nicht offensichtlich. Ich glaube fast, das ist das erste Mal, dass ich eine Frau gespielt habe. Als ich einige Filmausschnitte sah, erkannte ich mich selbst nicht wieder. Ich dachte: „Ach, ich sehe ja wirklich plötzlich aus wie eine Frau!“

Für Ihr Styling bei großen Premieren und Projekten soll Ihre Schwester zuständig sein, stimmt das?

Ja, ist sie. Sie ist bei allen großen Filmen dabei, selbst bei großen Presseterminen. Sie arbeitet nicht nur für mich, sondern auch für Adèle Exarchopoulos. Meine Figur in Bond ist sehr chic, sehr weiblich und sehr classy. Ich selbst ziehe mich viel sportlicher und unaufgeregter an, sehr casual. Normalerweise trage ich nicht mal Make-up. In Paris kümmert sich keiner um mich, ich lebe in einem sehr afrikanisch geprägten Viertel, da hat es keiner so mit dem Film.

Und wenn Sie doch jemand erkennt?

Dann ist das meist sehr nett, nie aggressiv oder übertrieben. Omar Sy ist bei uns eher ein Superstar, er kann wirklich kaum mehr auf die Straße gehen. Er ist noch mehr als das, er ist ein Held für die Kids, weil er aus einem schwierigen Vorort von Paris kommt und es aus eigener Kraft geschafft hat, nach ganz oben zu kommen.