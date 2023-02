Peter Klein, Iris Klein, Yvonne Woelke: Warum jeder über diese Promis spricht

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Iris Klein und ihr Peter so etwas wie das Heldenpaar der Privatfernsehunterhaltung. 2020 nämlich, als sie sich im „Sommerhaus der Stars“ als mitfühlende Reality-Samariter gerierten: In der Reality-Show schlugen sie sich als beinahe einzige auf die Seite der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou und ihres damaligen Freundes Chris Broy, die in dem dauerüberwachten Ferienhäuschen schwer gemobbt wurden.

Nun sind die Zeiten als Empathie-Doppel endgültig vorbei: Iris Klein will die Scheidung, ihr Peter sei ihr fremdgegangen, heißt es – und das ausgerechnet am Rande des kürzlich beendeten Dschungelcamps. Dorthin hatte er seinen Schwipp-Schwiegersohn Lucas Cordalis begleitet, der bei der diesjährigen Staffel „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ bis ins Finale gekommen war. Nicht der einzige Trash-Prominente in der Sippschaft, wie ein kurzer Blick auf den familiären Stammbaum zeigt.

Cordalis ist nicht nur Sohn von Schlagersänger Costa Cordalis, des ersten Dschungelkönigs überhaupt, sondern auch Ehemann von Daniela Katzenberger, der platinblondierten „Goodbye Deutschland“-Ikone. Deren Schwester Jenny Frankhauser wiederum war ebenso schon mal Dschungelkönigin, im Jahr 2018 nämlich. Und auch Mutter Iris Klein war neben vielen anderen Formaten bei der RTLschen Ekel-Show schon mal zu sehen, kam 2013 allerdings nur auf den siebten Platz. Trotzdem könnte man die Cordalis-Katzenberger-Klein-Frankhausers durchaus als die Royal Family des deutschen Trash-TVs bezeichnen.

Auch über die Ehe von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wird getratscht

Nun aber droht die Familie auseinanderzubrechen: Peter Klein soll im Hotel Versace, in dem traditionell die Begleitpersonen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dschungelcamps wohnen, mit der ehemaligen „Miss Germany“ Yvonne Woelke fremdgegangen sein – die ihres Zeichens als Begleitperson Djamila Rowes, der jetzigen Dschungelkönigin, nach Australien gereist war. Das angebliche Techtelmechtel flog auf, nun herrscht ein erbitterter Rosenkrieg.

Kennt man eine, kennt man alle: Jenny Frankhauser, Daniela Katzenberger, Peter Klein und Iris Klein (von links). Imago Images

Zurück in Deutschland wurden Peter Klein und Yvonne Woelke zuletzt am Frankfurter Flughafen gesichtet – in verdächtig trauter Zweisamkeit. Iris Klein hat diese Bilder offenbar nicht gut verkraftet: Sie musste am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie sie selbst auf Instagram berichtete. „Meiner Mama geht es gar nicht gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen“, hatte vorab Tochter Jenny Frankhauser ebenda gepostet, ihre Schwester Daniela Katzenberger sagte in Bezug aufs Fremdgeh-Drama nun zu RTL: „Mir fehlen da echt die Worte, wir sind so enttäuscht.“

Ein pikantes Schmankerl zum Schluss: Auch über die Ehe zwischen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wird aktuell getratscht. Dafür hatte der Datingshow-Darsteller Gigi Birofio gesorgt, der bei der diesjährigen Dschungel-Staffel direkt vor Cordalis auf dem zweiten Platz gelandet war. „Ich hoffe, er spricht auch viele Sachen zu Hause an, denn er hat mir mal gesagt, er spricht viele Sachen in der Beziehung nicht an, um die Beziehung instand zu halten“, sagte Birofio nach den Dreharbeiten in einem Interview. „Eine Beziehung ist dafür da, um sich gegenseitig zu unterstützen bei Fehlern.“ Was genau dieser Beziehungstipp an Lucas Cordalis zu bedeuten hat, blieb offen.