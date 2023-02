Nach Beauty-Shitstorm: Madonna meldet sich erneut zu Wort

Ihr Look bei den Grammys hatte Madonna eine Debatte über Schönheits-OPs und den Umgang mit dem Altern eingebracht. Jetzt versucht es die Sängerin mit Humor.

Auch zwei Wochen nach der Grammy-Verleihung ist Popstar Madonna noch mit ihrem Auftritt bei der Preisverleihung und der sich anschließenden Debatte beschäftigt. Die 64-Jährige hatte am 6. Februar in Los Angeles das Pop-Duo Sam Smith und Kim Petras angekündigt – und mit ihrem Äußeren viele Fragen aufgeworfen.

In den Sozialen Medien fragten sich viele Kommentatoren, was denn wohl mit dem Gesicht der Sängerin passiert sei. Offenbar mussten auch Fans der „Queen of Pop“ zweimal hinschauen, wer denn da bei den Grammy Awards auf die Bühne getreten war.

Denn während Madonna bei ihren Instagram-Postings gern Gebrauch von Bildbearbeitung und Filtern macht, konnte man sie bei der Verleihung des wichtigsten US-amerikanischen Musikpreises seit Längerem mal wieder live vor großer Öffentlichkeit sehen. Manch Anhänger zeigte sich entsetzt – und formulierte das auch recht deutlich bis drastisch.

„Was zur Hölle ist mit ihrem Gesicht passiert?“, fragte sich ein Twitter-Nutzer. Andere kommentierten: „Sie war wunderschön, was hat sie sich nur angetan?“, „Warum kann sie nicht in Würde altern?“ oder „Wurde Madonna für den ‚New Face Award‘ ausgezeichnet?“ Schnell entspann sich eine Debatte über Schönheitsoperationen und den Umgang von Stars mit dem Altern.

Madonna erhält Unterstützung von Paris Hilton und Pink

Madonna selbst meldete sich umgehend zu Wort – und kritisierte ihrerseits die abwertenden Kommentare über ihr Äußeres. Viele Leute hätten sich entschieden, nur über Nahaufnahme-Fotos von ihr zu sprechen, anstatt über die Tatsache, dass mit Kim Petras eine Transfrau auf der Bühne stand, die auch noch einen Grammy gewann. Sie sehe sich „wieder einmal im Blendlicht von Ageismus und Misogynie gefangen“, schrieb die 64-Jährige auf Instagram. Madonna beklagte „eine Welt, die es ablehnt, Frauen über dem Alter von 45 zu feiern, und das Bedürfnis empfindet, sie zu bestrafen, wenn sie weiter entschlossen, fleißig und abenteuerlustig sind“.

Madonna erhielt daraufhin viel Unterstützung, unter anderem von Paris Hilton („Love you Queen“). Auch Sängerin Pink sprang ihrer Kollegin bei und sagte im Gespräch mit dem Sunday Mirror: „Es ist unfair, es ist immer unfair und es ist Altersdiskriminierung. Es geht nur noch darum, Leute zu beschimpfen, obwohl sie so lange großartig war und ich hasse das.“ Die zweifache Mutter fügte hinzu: „Lasst uns den Leuten den Respekt geben, den sie verdienen und ein bisschen netter sein.“

Aber auch Madonna selbst legte noch einmal nach und twitterte am Montag: „Schaut, wie süß ich bin, jetzt, wo die Schwellung von der Operation zurückgegangen ist.“ Dass sie das Posting nicht allzu ernst nimmt, lässt sich dem nachgeschobenen „Lol“ und dem Tränen lachenden Emoji entnehmen. Bei Instagram zeigte die Sängerin weitere Bilder von sich, im Auto sitzend, auf der Kappe die Aufschrift „spirituell hungrig“.

Die Reaktionen fielen erneut gemischt aus, neben viel Applaus schrieben auch einige: „Du bist vieles, Lady....aber süß gehört nicht dazu.“