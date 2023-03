Kaffee und Knochenbrühe: Gwyneth Paltrows Wellnesstipps sorgen für Empörung

Von Gwyneth Paltrow sind wir einiges gewohnt: Kerzen mit Vagina-Duft, Orgasmuskerzen, Austern-Abos. Kürzlich erzählte sie vom neuesten Wellness-Trend, den sie ausprobiert habe, eine Art rektale Ozontherapie. Dabei wird durch einen Katheter Ozongas in den Dickdarm gepumpt, was den Stoffwechsel verbessern und entzündungshemmend wirken soll.

So weit, so weird. Aber mit einigen ihrer Fasten- und Workout-Routinen hat die 50-jährige Oscar-Preisträgerin nun selbst ihre hartgesottenen Fans gegen sich aufgebracht. Stein des Anstoßes ist ein Interview mit Dr. Will Cole, einem Alternativmediziner aus Pennsylvania, für den Podcast „The Art of Being Well“. Ein kurzer Ausschnitt daraus gelangte auf TikTok – und der Shitstorm nahm seinen Lauf.

Auf die Frage nach ihrer Wellness-Routine antwortet Paltrow, sie esse Dinner früh am Abend, dann nehme sie bis zum nächsten Mittag um 12 Uhr nichts zu sich – so genanntes Intervallfasten. Am Morgen trinke sie nur Kaffee, um den Blutzucker nicht hoch zu treiben. Zum Lunch liebe sie Knochenbrühe, gefolgt von einem einstündigen Workout. Beim Abendessen orientiere sie sich am Paleo-Foodtrend und esse viel Gemüse.

„Das klingt buchstäblich nach einer Vorbereitung für die Darmspiegelung“, schrieben User in die Kommentare. Und: „Kaffee und Knochenbrühe sind jetzt also Mahlzeiten?“ Das allerdings waren noch die netten Anmerkungen. „Ist Hungern wirklich Wellness?“, fragte sich ein User. Ein anderer sagte: „Mir wird schwindelig, wenn ich mir das anhöre.“

Ernährungsberaterin: „Das ist keine Wellness, das ist eine Störung“

Kritik kommt auch von professioneller Seite. Die Ernährungsberaterin Lauren Cadillac zeigte sich auf TikTok besorgt: „Ich will daran erinnern, keine Ernährungs- und Wellness-Tipps von Promis anzunehmen. Die Frau ist 1,75 Meter groß und das ist alles, was sie den Tag über isst? Das ist keine Wellness, das ist eine Störung.“

Paltrow selbst hat sich auf den Shitstorm hin noch nicht wieder zu Wort gemeldet. Die 50-Jährige macht schon länger nicht mehr nur als Schauspielern von sich reden. Seit Jahren ist sie auch Unternehmerin, auf ihrer Lifestyle-Plattform Goop vermarktet sie ihren persönlichen Lifestyle und die dazu passenden Produkte. Schon häufiger geriet Paltrow mit Goop wegen absurd hoher Preise oder medizinisch fragwürdiger Empfehlungen in die Kritik.