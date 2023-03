Nach Albtraumhochzeit: Nicola Peltz will Brooklyn Beckham erneut heiraten

Streitigkeiten ums Brautkleid, eine Klage gegen zwei Hochzeitsplanerinnen, fehlende Musik und jede Menge Tränen: Nach allem, was man so liest, war die Trauung von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Beckham ein ziemliches Desaster. Im vergangenen April hatten sich der älteste Spross von Ex-Fußballer David Beckham und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham und die Schauspielerin („Transformers“) das Jawort gegeben.

Da die Zeremonie allerdings eher einem Albtraum glich, wollen die US-Amerikanerin und der Brite nun erneut vor den Altar treten. Der Wunsch geht demnach vor allem von der 28-jährigen Braut aus. Eine der Schauspielerin nahestehende Quelle hat dem Magazin Closer verraten, dass eine zweite Hochzeitszeremonie dem Paar die Chance geben würde, nach all dem „Stress“ einen „positiven, glücklichen Tag“ zu erleben.

Demzufolge blicke Peltz auf den Tag ihrer Hochzeit von Anfang bis Ende als stressig zurück: „Das Ganze war ein Albtraum. Mit der Hochzeit, dem Aufbau mit den drei verschiedenen Planern war sie alles andere als zufrieden und verbindet sie nun mit Streitereien, Streitereien und Spannungen zwischen den Familien.“

Auch für Brooklyn Beckhams Mutter Victoria, die seit der Trauung im Clinch mit ihrer Schwiegertochter liegen soll, wäre eine zweite Hochzeit eine Chance, die Wogen wieder zu glätten. Schließlich hatte sich die Braut ja bei der ersten Hochzeit nicht für ein Design ihrer Schwiegermutter entschieden, sondern stattdessen ein Kleid aus der Haute-Couture-Linie von Valentino gewählt.

Auch wenn beide Seiten entsprechende Streitigkeiten dementieren, soll Victoria Beckham die Wahl ihrer Schwiegertochter verärgert haben. Bei einer zweiten Trauung würden die Karten auch um das Kleid erneut gemischt. Angeblich steht auch schon ein Datum für die zweite Zeremonie fest: der erste Hochzeitstag des Paares, also der 9. April 2023. „Nicola möchte einfach einen wirklich positiven, glücklichen Tag, der repräsentiert, worum es ihr und Brooklyn geht – und nicht die Anspannung und den Stress, die mit dem ersten Tag verbunden waren“, erklärte der Insider.

Teuer wird es wohl auch beim zweiten Versuch: Schon die erste Hochzeit in Florida mag zwar tränenreich gewesen sein, an der Kulisse und den Kosten kann es jedoch nicht gelegen haben. Die Gesamtkosten für die Feier wurden verschiedenen Quellen zufolge auf umgerechnet rund 3,2 Millionen Euro beziffert.

Das Paar heiratete in einer Strandvilla der Familie Peltz in Palm Beach, die Vogue veröffentlichte zahlreiche Fotos der Veranstaltung. Nach Angaben der New York Post war das Anwesen, auf dem die Hochzeit stattfand, mehr als 4000 Quadratmeter groß und 123 Millionen Dollar (113 Millionen Euro) wert. Zu den Gästen gehörten der Zeitung zufolge unter anderem das Ehepaar Beckham, Tennisstar Serena Williams, die Schauspielerin Eva Longoria und der Promi-Koch Gordon Ramsay.

Geld ist in beiden Familien kein Thema, weder bei den Beckhams noch in der Familie der Braut. Peltz' Vater ist der amerikanische Investor Nelson Peltz, dessen Vermögen das US-Magazin Forbes auf 1,6 Milliarden Dollar (1,47 Milliarden Euro) schätzt. Beckham und Peltz hatten sich im Juni 2020 nach sieben Monaten Beziehung verlobt.