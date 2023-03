Gisele Bündchen bricht Schweigen: Darum trennte sie sich von Tom Brady

13 Jahre lang galten Gisele Bündchen und Tom Brady als unzertrennliches Paar. Im Herbst 2022 hinterließen sie ihre Fans dann einigermaßen sprachlos, als die beiden per Social Media ihre sofortige Trennung verkündeten. Kurz danach meldete das Paar Verluste in Millionenhöhe wegen Falschinvestitionen in der kollabierten Kryptobörse FTX. In einem Interview mit Vanity Fair, das jetzt veröffentlicht wurde, hat das brasilianische Model auf diese schwierige Zeit zurückgeblickt. Das Ehe-Aus habe für die 42-Jährige den „Tod meines Traums“ bedeutet, so Bündchen.

„Man gibt alles, was man hat, um seinen Traum zu verwirklichen“, sagte das Model. Es breche einem das Herz, „wenn es nicht so ausgeht, wie man es sich erhofft und erarbeitet hat. Aber man kann nur seinen Teil dazu beitragen“, so Bündchen. Derzeit lebt sie im wunderschönen und ruhigen Ferienort Santa Teresa an der Küste von Costa Rica. In dem idyllischen Stück Natur hat Bündchen ihr Wohlbefinden wieder gefunden.

Wochenlang haben die Medien über den Grund der unerwarteten Trennung spekuliert, wie etwa Bündchens angebliches Ultimatum, dass die Ehe nicht weiter bestehe, wenn Brady seine NFL-Karriere nicht beenden würde. Alles sei nur eine Erfindung der Medien, betonte das einstige Victoria’s-Secret-Model. „Ehen bauen sich nicht über Nacht auf oder zerbrechen. So etwas braucht Jahre“, sagte Bündchen. „Die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, ist nicht leicht“, fügte das Model hinzu, das bis 2005 mit Schauspieler Leonardo DiCaprio zusammen war.

Brady antwortet auf Instagram?

Ein paar Stunden nach der Veröffentlichung des Interviews meldete sich Brady mit einer Instagram-Story. Dort teilte der frühere Quarterback der Tampa Bay Buccaneers ein Zitat, das Fragen aufwarf. „Was ist Erfolg? Oft und viel zu lachen; den Respekt intelligenter Menschen und die Zuneigung von Kindern gewinnen. Die Wertschätzung ehrlicher Kritiker zu verdienen und den Verrat falscher Freunde zu ertragen“, postete die American-Football-Legende und ergänzte zudem drei rote Herzen. Ob diese Worte an Gisele gerichtet sind?

Seit ihrer Kindheit habe die 42-jährige „an Märchen geglaubt“, etwas wofür sich Bündchen „dankbar“ fühlt, auch wenn ihr persönliches Liebesmärchen nicht so endete wie erhofft. Gerüchte über eine neue Liebe streitet Bündchen ab. Ihre angebliche Beziehung zu Milliardär Jeffrey Soffer gebe es gar nicht: „Ich habe in keiner Weise eine Beziehung zu ihm“, so die Brasilianerin. Soffer sei „Toms Freund, nicht meiner“, und sie „würde nicht mit diesem Typen zusammen sein“.

Viel wurde auch über Bündchens Draht zu ihrem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente spekuliert. Auch in diesem Fall handele es sich nur um Schlagzeilen, so das Model: „Ich denke, im Moment ist es leider so, dass sie versuchen werden, mich mit irgendetwas in Verbindung zu bringen, weil ich geschieden bin.“ Valente sei „ein guter Freund geworden“ und „ein Mensch, den ich bewundere und dem ich vertraue“.

Zuletzt kam Bündchen noch auf ihre Erfahrung mit der Kryptobörse FTX zu sprechen. „Ich war geblendet“, sagte die 42-Jährige, die einer deutsch-brasilianischen Familie entstammt. „Ich bin nicht anders als die, die dem Hype gefolgt sind“, so Bündchen. Den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried kannten Bündchen und Brady persönlich. Als sie noch ein Paar waren, realisierten sie sogar Werbespots, in denen sie für FTX warben. Zur Zeit des Kollapses im Januar besaß Bündchen etwa 686.000 FTX-Aktien, Brady sogar 1,1 Millionen. Allein Bündchens Verluste betragen rund 25 Millionen Dollar.