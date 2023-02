Nach Scheidung: Cathy Hummels kauft sich Riesen-Villa

Nach der Scheidung von Fußballer Mats Hummels gönnt sich die Unternehmerin ein neues Eigenheim in München.

Das hat sich dann wohl doch gelohnt. Nachdem Cathy Hummels zu Beginn des Jahres ausführlich in den Sozialen Medien über die Schwierigkeiten der Trennung von Fußballer Mats Hummels sprach, gibt es nun wenigstens ein kleines, besser gesagt: riesiges Trostpflaster: Eine Villa mit fast 500 Quadratmetern.

Die Moderatorin und erfolgreiche Unternehmerin soll sich laut Bild-Zeitung von ihrer Abfindungssumme ein Dreifamilienhaus in München zugelegt haben. Der geschätzte Wert für das 485-Quadratmeter-Haus in einer Stadt, in der es für Normalverdiener kaum noch möglich ist, zu mieten?

Rund 14,5 Millionen Euro! Gegenüber Bild bestätigte Cathy Hummels ihren jüngsten Kauf und erklärte: „Ja, es stimmt. Ich habe ein schönes Mehrfamilienhaus für meinen Sohn und mich gefunden. Wir werden im Frühling umziehen. Zwei Wohnungen werde ich vermieten“, so die frischgeschiedene Moderatorin.