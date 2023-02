Juliette Schoppmann heiratet und Oliver Pocher macht sich über die Fotos lustig

Sie haben es getan und die sozialen Medien natürlich keine Sekunde ohne Information darben lassen: Comedienne Tahnee (30) und Sängerin Juliette Schoppmann (42) haben viele Promi-Glückwünsche für ihre gemeinsame Zukunft erhalten.

Die beiden veröffentlichten auf Instagram Bilder, auf denen sie am Strand in weißen Kleidern durchs Wasser laufen und in inniger Umarmung in Richtung Meer schauen. Daneben natürlich ein Herz und ein Ring-Emoji.

Stars und Sternchen wie Guido Cantz, Riccardo Simonetti, Jasmin Wagner und Giovanni Zarrella gratulierten dem Paar. Moderatorin Ruth Moschner, die von Tahnee schon in deren Sketchen parodiert wurde, schrieb: „Glückwunsch euch beiden!!! Ich hoffe, Juliette weiß, dass meine Stimme mit in diese Ehe einzieht.“

Ob man das nun wirklich will, blieb vom frisch vermählten Paar unbeantwortet, ebenso wie das übliche Pausenclown-Geplapper von Oliver Pocher, der unter das Bild schrieb: „Ich weiß nicht warum ihr IN KLAMOTTEN da mitten in der Nordsee steht…ihr holt Euch den Tod!!“ Juliette Schoppmann antwortete ganz souverän mit mehreren Lachsmileys.