Berlin - Schon klar, 2021 war wieder ein schweres Jahr. Corona und so … Das geht uns alle an, kann uns alle treffen. Kein Entkommen. Dauerstress. Wie gut, dass es da noch das Leben der anderen gibt, also die kleinen und großen, bisweilen lehrreichen oder zumindest kurzweiligen Geschichten, die uns die Stars und Sternchen so zuverlässig das Jahr über bieten. Große Kunst und Niedertracht – es ist alles dabei! Auch 2022 dürfen wir auf gute bis sehr gute Unterhaltung hoffen. Wir sagen, mit wem wir in jedem Fall rechnen und auf wen wir zumindest hoffen dürfen.