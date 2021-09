Berlin - Linda Evangelista, 56, gehörte in den Neunzigern zu den angesagtesten Topmodels überhaupt. Die Kanadierin wurde in einem Atemzug genannt mit Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, sie war auf allen großen Laufstegen der Welt zu Hause und hatte einen Auftritt im legendären „Freedom“-Video von George Michael. Auch in späteren Jahren sah man sie noch häufig, etwa als Werbegesicht für L’Oréal und 2008 in einer Prada-Kampagne.

AP/Remy de la Mauviniere Das waren die Neunziger: Karl Lagerfeld mit Cindy Crawford, Linda Evangelista und Claudia Schiffer (von links).

Doch seit ein paar Jahren ist Evangelista aus der Öffentlichkeit verschwunden. Während ihre Kolleginnen von einst immer mal wieder auf den Laufsteg zurückkehrten, hörte man von Evangelista kaum noch etwas. Bis jetzt: Auf ihrem Instagram-Account hat die 56-Jährige am Donnerstag einen längeren Text veröffentlicht, der „die Wahrheit“, ihre Geschichte erzählen soll.

Sie habe sich vor fünf Jahren einer sogenannten CoolSculpting-Behandlung zur Fettreduktion unterzogen, schreibt das Model. Dieser Eingriff, der auch Kryolipolyse genannt wird, habe sie „dauerhaft deformiert“. Evangelista hat nun Klage eingereicht. Das Unternehmen, das von ihr verantwortlich gemacht wird, hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Sie schreibt: „Heute habe ich einen großen Schritt gemacht, um ein Unrecht wiedergutzumachen, das ich erlitten habe und das ich über fünf Jahre lang für mich behalten habe.“ Allen Followern, die sich gefragt hätten, warum sie nicht arbeiten würde, während die Karrieren ihrer Kolleginnen florierten, wolle sie sagen, „dass ich durch das CoolSculpting-Verfahren brutal entstellt wurde, das das Gegenteil von dem bewirkte, was es versprach“. Der Eingriff habe ihre Fettzellen „vermehrt, nicht verringert“, was angeblich dazu führte, dass sie „auch nach zwei schmerzhaften, erfolglosen Korrekturoperationen dauerhaft deformiert war“.

Das Model schreibt, sie habe „eine sehr seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkung“ namens paradoxe Fetthyperplasie (PAH) entwickelt, bei der die anvisierten Fettzellen an der Behandlungsstelle größer anstatt kleiner werden. Auf dieses Risiko sei sie vor ihrem Eingriff nicht aufmerksam gemacht worden. „PAH hat nicht nur meine Lebensgrundlage zerstört, sie hat mich auch in einen Kreislauf tiefer Depression, tiefer Traurigkeit und tiefster Selbstverachtung versetzt“, fährt Evangelista fort.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Sie sei zu einer Einsiedlerin geworden. Abschließend schreibt die Kanadierin: „Mit dieser Klage will ich mich von meiner Scham befreien und mit meiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Ich bin es so leid, so zu leben und würde gerne mit erhobenem Haupt aus meiner Tür gehen, obwohl ich nicht mehr wie ich selbst aussehe.“

Laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin People vorliegen, heißt es in der Klage, Evangelista habe „schwere und dauerhafte Körperverletzungen und Entstellungen“ erlitten, die ihr „Schmerzen und Leiden, schwere seelische Belastungen und seelische Qualen“ verursacht hätten. Das Supermodel habe auch wirtschaftliche Verluste erlitten, weil es kein Einkommen mehr als Model erzielen konnte.

Laut Eigendarstellung auf der Website ist CoolSculpting ein Verfahren zur nicht-invasiven Behandlung von kleinen bis moderaten Fettansammlungen mit Kälte. Die Technologie ermögliche „eine präzise kontrollierte Kühlung der Fettzellen unter der Haut“, während die Haut selbst nicht beeinträchtigt werde. CoolSculpting ist demnach in über 74 Ländern verfügbar, bisher seien weltweit über fünf Millionen Behandlungszyklen durchgeführt worden. Auch in Berlin gibt es mehrere Praxen und Kliniken, die die Methode anbieten.