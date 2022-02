Berlin - Sie sei noch nicht fertig damit, ihre Geschichte zu erzählen, schreibt Linda Evangelista auf Instagram. Erstmals teilt sie auf ihrem Account Fotos, die sie nach einem misslungenen Schönheits-Eingriff zeigen. Und kündigt an, sie werde weiterhin ihre Erfahrungen teilen, „um mich von der Scham zu befreien, zu lernen, mich selbst wieder zu lieben, und hoffentlich anderen dabei zu helfen“.

Cool und wandelbar: ein Supermodel der Neunziger

In den Neunzigern gehörte die heute 56 Jahre alte Evangelista zu den gefragtesten Models der Welt. Sie war auf allen großen Laufstegen zu Hause, bekannt vor allem für ihre Wandelbarkeit, die sich zum Beispiel in ständig wechselnden Haarfarben und Haarschnitten äußerte. Der coolen Kanadierin wurde der Spitzname „Chamäleon“ verpasst, zusammen mit Claudia Schiffer, Naomi Campbell oder Christy Turlington gehörte sie zu den Supermodels dieser Zeit. Nicht unwesentlich hatte ein Auftritt im Musikvideo „Freedom“ von George Michael zu diesem Status beigetragen.

Doch während ihre Kolleginnen von einst immer noch häufig in der Öffentlichkeit zu sehen sind, ist es um Evangelista zuletzt merkbar still geworden. Auf ihrem Social-Media-Kanal teilte sie stets nur alte Aufnahmen von sich. Im September 2021 meldete sie sich dann mit dem Grund für ihre Zurückhaltung zu Wort: Durch eine Schönheitsbehandlung, die statt zu einer Entfernung zu einer Zunahme von Fettzellen geführt habe, sei sie entstellt worden. Wie das aussieht, darüber konnte man in den vergangenen Monaten nur spekulieren. Doch jetzt wagt die 56-Jährige mit den Fotos, die im People-Magazin erschienen sind, den Schritt in die Öffentlichkeit.

Es sind mutige Aufnahmen, sie zeigen das Model in verschiedenen Posen. Dabei sind Wölbungen im Gesicht, an den Oberschenkeln und im BH-Bereich zu sehen. Vor rund fünf Jahren hatte sich Evangelista nach eigenen Angaben einer Kryolipolyse unterzogen, so der Name des nicht-invasiven Verfahrens zur Fettreduktion, das kalte Temperaturen nutzt, um Fettzellen abzubauen. Auch in Deutschland und in Berlin wird diese Form der Fettvereisung von einer Reihe plastischer Chirurgen angewendet. In Studien lag die Rate der Nebenwirkungen bei knapp einem Prozent.

Solch eine seltene Nebenwirkung, die paradoxe adipöse Hyperplasie (PAH), habe sie entwickelt, so Evangelista. Trotz zweier Korrektur-Operationen sei sie „nicht wiederzuerkennen“ und lebe seither wie eine Einsiedlerin. Die Kanadierin hat eine Schadenersatzklage gegen das Unternehmen eingereicht, das die Methode anbietet. Der Eingriff habe sie „brutal entstellt und dauerhaft deformiert“.

Dem People-Magazin sagte das Model, sie habe es geliebt, auf dem Laufsteg zu stehen. „Jetzt habe ich Angst davor, jemanden zu treffen, den ich kenne.“ Versteckt und beschämt: So könne sie nicht mehr leben. Sie wolle anderen Menschen helfen, die in der gleichen Situation sind wie sie. Zuspruch bekommt Evangelista von ihren früheren Kolleginnen wie Naomi Campbell: „Ich liebe dich. Das erfordert Mut. Erster Schritt zur Rückeroberung deines Lebens“, schreibt die 51-Jährige auf Instagram.