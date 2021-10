Berlin - Sein Wikipedia-Eintrag ist inzwischen auch aktualisiert: Lothar Matthäus hat es wieder getan, er hat sich scheiden lassen und muss damit auch seine fünfte Ehe zu den Akten legen. Dabei hatte alles so schön begonnen: Im November 2014 heiratete der deutsche Rekord-Nationalspieler im ungarischen Barockschloss Château Béla in der Slowakei seine Freundin, die 27 Jahre jüngere Russin Anastasia Klimko. „Ich hoffe, dass Anastasia meine letzte Ehefrau wird“, sagte Lothar Matthäus kurz vor seiner Trauung.

Doch nun bestätigte der 60-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung, dass er und Anastasia, mit der er einen siebenjährigen Sohn hat, sich bereits vor Monaten still und heimlich getrennt haben. Man sei schon seit Januar 2021 geschieden, die Trennung sei einvernehmlich gelaufen, es habe weder Streit noch andere Partner gegeben. Auch die 33-Jährige bestätigte diese Version: „Es war unsere gemeinsame Entscheidung. Besser hätten wir das nicht lösen können.“

„Wir haben irgendwann erkannt, dass sich unsere Interessen zu weit auseinander entwickelt haben“, begründete der ehemalige Nationalspieler und heutige Kolumnist und TV-Experte die Entscheidung. „Alles andere sind private Details, die niemanden etwas angehen.“

Für Matthäus ist es die fünfte Ehe, die in die Brüche geht. Von 1981 bis 1992 war der gelernte Raumausstatter aus Herzogenaurach mit Silvia, der Mutter seiner zwei ältesten Töchter verheiratet.

Imago Lothar Matthäus und seine erste Ehefrau Silvia bei einem gemeinsamen Urlaub 1990 am Tegernsee.

1994 gab der Fußballer, damals mit dem FC Bayern erfolgreich, der Schweizerin Lolita Morena das Ja-Wort, mit ihr hat er einen Sohn. 1999 wurde diese Ehe geschieden. Morena hatte sich bereits vor der Ehe mit dem Fußballer als Model, Schauspielerin und Moderatorin einen Namen gemacht, so wurde sie bei der Miss-Universe-Wahl 1982 Vierte und moderierte 1989 gemeinsam mit Jacques Deschenaux den ESC. Die Ehe mit Matthäus verschaffte ihr aber vor allem hierzulande größere Bekanntheit.

Imago Haben einen gemeinsamen Sohn: Lolita Morena und Lothar Matthäus 1993 im Pferdestall.

Von 2003 bis 2008 war Matthäus mit der Serbin Marijana Kostić verheiratet. Sie hatte er zu Beginn seiner Trainerkarriere kennengelernt, die ihn 2002 zum FK Partizan Belgrad führte. Kostić folgte Lothar überall dort hin, wo er gerade seine Engagements hatte – von Ungarn, über Brasilien bis nach Salzburg.

Imago Ehe Nummer Drei: Lothar Matthäus mit Marijana 2006 bei einer Party in Kitzbühel.

Die vierte Ehe führte Matthäus von 2009 bis 2011 mit der Ukrainerin Kristina Liliana Čudinova. Liliana Matthäus war auch in der Öffentlichkeit sehr präsent. Sie hatte den Fußballstar noch als Gymnasiastin kennengelernt, was für erhebliche Berichterstattung in der Regenbogenpresse sorgte. Die Hochzeit feierte das Paar in Las Vegas.

Imago Heirateten in Las Vegas: Lothar Matthäus und Liliana.

Liliana Matthäus stand bei einer Modelagentur unter Vertrag, nach der Trennung zog sie nach New York und war dort weiterhin als Model tätig. 2013 trat sie bei der New York Fashion Week auf, später besuchte sie die Lee Strasberg Schauspielschule in Los Angeles und nahm erste Filmrollen an. Hierzulande sah man sie 2011 in der vierten Staffel von „Let’s Dance“ und in anderen Shows.