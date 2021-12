Berlin - Bereits zweimal wurde Mahershala Ali mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet, 2017 als väterlicher Drogendealer in „Moonlight“ und zwei Jahre später als Jazz-Musiker Don Shirley in „Green Book“. Doch erst jetzt spielt der 47-jährige Kalifornier, der seinen ersten größeren Leinwandauftritt 2008 in „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ hatte, seine erste echte Film-Hauptrolle. Anlässlich des futuristischen Dramas „Swan Song“ (zu sehen bei AppleTV+) führten wir mit dem Vater einer Tochter, der am College zunächst Basketball-Profi werden wollte und 2000 zum Islam konvertierte, ein Video-Interview.