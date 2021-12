Berlin - Mariah Carey ist nicht nur einer der größten Popstars aller Zeiten, sondern auch die Sängerin, die Weihnachten vielleicht mehr liebt als jede ihrer Kolleginnen. 1994 veröffentlichte sie ihr erstes Weihnachtsalbum „Merry Christmas“, 16 Jahre später folgte „Merry Christmas II You“. Ihr Song „All I Want For Christmas Is You“ ist eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten und stürmt jedes Jahr aufs Neue die Charts. Seit vergangenem Jahr steht sie auch für Weihnachtsshows beim Streamingdienst AppleTV+ vor der Kamera. Anlässlich ihres neuen Holiday-Specials mit dem Titel „Mariah Carey: Die Weihnachtsmagie geht weiter“ stand sie in einer kleinen virtuellen Pressekonferenz Rede und Antwort – zu der sie sich natürlich divengemäß zwei Stunden verspätete.