Matthew McConaughey, 52, ist seit jeher ein politischer Kopf und hätte aus seiner Passion beinahe einen Beruf gemacht. Seit Monaten versorgt uns der Schauspieler über die sozialen Netzwerke mit allerlei Überlegungen, in seinem Heimatstaat Texas als Gouverneur zu kandidieren. Laut Umfragen hatte er sogar gute Chancen. Was für ein Buhei das wohl geworden wäre, wenn McConaughey wie seine Hollywood-Kollegen Ronald Reagan oder Arnold Schwarzenegger eine politische Karriere begonnen hätte – allein schon mit der bloßen Ankündigung sorgte er für Schlagzeilen.

McConaughey bemüht viel staatstragenden Aplomb

Doch jetzt verkündete er per Twitter, den Wechsel in die Politik erst einmal zu vertagen. Mit viel staatstragendem Aplomb – eingerahmt von einer texanischen und einer amerikanischen Flagge – erklärte sich der Oscargewinner in einem dreiminütigen Video: „Als einfaches Kind aus der Kleinstadt Uvalde in Texas hätte ich mir nie erträumt, eines Tages für eine politische Führungsposition infrage zu kommen. Mit viel Demut habe ich mir diese Option durch den Kopf gehen lassen. Ich habe mich entschieden, dass ich den Weg im jetzigen Moment nicht einschlagen werde.“

🇺🇸 pic.twitter.com/CKIYE7V6v6 — Matthew McConaughey (@McConaughey) November 29, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Obwohl er noch nicht einmal bekannt gegeben hatte, ob er als Demokrat oder Republikaner antreten würde, hatte McConaughey in der letzten Wahlumfrage in Texas vor dem amtierenden republikanischen Gouverneur Greg Abbot und dem demokratischen Herausforderer Beto O’Rourke gelegen. Tatsächlich fehlt es McConaughey, der sich politisch als „aggressiv zentristisch“ verortet, nicht an Selbstbewusstsein: „Ich glaube, ich habe einige Dinge zu lehren und zu teilen.“ Allerdings sagte er auch: „Politik scheint mir im Moment ein kaputtes Geschäft zu sein.“

Der Hollywoodstar gilt als gemäßigt und hat in der jüngsten Vergangenheit sowohl linke extreme Positionen als auch die populistische Rechte im Lande kritisiert. Mit seiner Stiftung hilft er schon lange Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen. Im letzten Jahr beklagte er in einem langen Videogespräch mit dem US-Immunologen Anthony Fauci, in Amerika würde die Corona-Pandemie nicht wirklich ernst genommen – viele Menschen seien von der Führung enttäuscht worden. Das war offenbar eine Anspielung auf das Krisenmanagement von Donald Trump.

Der ist nun aber nicht mehr Präsident, vielleicht will McConaughey die Politik auch deswegen den „Leadern und Dienstleistern da draußen“ überlassen. Er selbst wird Organisationen unterstützen, die „es zu ihrer Mission gemacht haben, Menschen zu helfen, Vertrauen aufzubauen und sich für steigenden Wohlstand einzusetzen“. Seine Hoffnung für sein Land und seine Landleute: „Wir müssen das Rampenlicht wieder auf die Werte richten, die wir alle gemeinsam teilen. Die Werte, die keine Parteien kennen und die Brücken bauen, anstatt sie einzureißen.“

Den richtigen Politikerjargon hat er schon mal drauf

Und einen guten Rat gibt uns McConaughey schließlich auch noch auf den Weg: „Politiker? Die guten können uns helfen, anzukommen, wo wir hinmüssen. Aber klar ist auch: Sie können nichts für uns tun, wenn wir uns nicht selbst beteiligen.“ Er hofft, dass er andere bewegen kann, „sich selbstlos in den Dienst für die gemeinsame Sache zu stellen und Verantwortung in der Gesellschaft einzunehmen“. Denn: „Wenn wir heute Verantwortung übernehmen, haben wir morgen mehr Freiheiten!“ Den richtigen Politikerjargon hat McConaughey in jedem Fall drauf.

In den USA wäre ein Wechsel in die Politik nicht ungewöhnlich. Etliche Schauspieler haben ihre Filmkarriere schon gegen die politische Bühne eingetauscht. Ronald Reagan etwa, der 40. Präsident der USA, bietet dafür wohl das eindrucksvollste Beispiel. Erinnert sei an Arnold Schwarzenegger, der von 2003 bis 2011 der Gouverneur Kaliforniens war und sein Filmrenommee als „Governator“ geschickt nutzte. Auch die ehemalige „Sex and the City“-Darstellerin Cynthia Nixon kandidierte 2018 für einen Gouverneursposten in New York, scheiterte aber bei der Vorwahl.