Harnaaz Sandhu, 21, ist die schönste Frau des Universums, so lautet etwas unbescheiden der Titel, den sie von jetzt an für ein Jahr lang tragen darf: Die amtierende Miss India wurde in der israelischen Küstenstadt Eilat am Roten Meer zur „Miss Universe 2221“ gekrönt. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Madia Ferreira aus Paraguay und Lalela Mswane aus Südafrika. Insgesamt setzte sich Sandhu gegen 79 Mitbewerberinnen durch. Für Deutschland hatte Eloisa Jo-Hannah Seifer, 19, aus Düsseldorf teilgenommen. Die nunmehr 70. „Miss Universe“-Wahl hatte Montag erst um drei Uhr morgens begonnen, weil sie zur besten Sendezeit im US-Fernsehens live ausgestrahlt werden sollte.

„Von Israel an den Palästinensern begangene Gräuel“

The new Miss Universe is...India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4 — Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Beauty-Kür nach Mitternacht war den Frauen nicht anzumerken, sie spulten ihr Programm mit routinierter Bikini-Grandezza ab. Die allfälligen Bedenken, die Veranstaltung sei ein sexistischer Anachronismus, sollten wie gehabt einige politische Statements der versammelten Schönheiten zerstreuen, Siegerin Sandhu hielt ein mit bebender Stimme vorgetragenes Halbminutenstatement zum Klimaschutz. Als echtes Politikum erweis sich dagegen der Austragungsort Israel: In mehreren Ländern war es zu Boykottaufrufen gekommen. So hatte Südafrikas Kulturministerium die eigene Kandidatin aufgerufen, wegen der „von Israel an den Palästinensern begangenen Gräuel“ nicht nach Eilat zu reisen.

Siegerin Sandhu gingen solche Verwicklungen indes nichts weiter an. Sie gab stattdessen einen guten Ratschlag an alle Frauen, die ihr nacheifern wollen: „Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen“, erklärte sie während des Wettbewerbs, der darin besteht, sich mit anderen zu vergleichen. Und: „Komm raus, sprich für dich selbst, weil du dein Leben führst, du deine eigene Stimme bist. Ich habe an mich selbst geglaubt und deswegen stehe ich heute hier.“ In ihrer Freizeit tanzt Sandhu gerne, macht Yoga, kocht, reitet und spielt Schach. Bei Instagram hat sich das Model, das auch als Schauspielerin arbeitet, noch nicht zu seinem Sieg geäußert. Auf der Social-Media-Plattform folgen ihr knapp 800.000 Follower.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Harnaaz Kaur Sandhu (@harnaazsandhu_03) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Vorgängerin von Sandhu amtierte übrigens nur kurz: Erst im Mai hatte Andrea Meza aus Mexiko in Florida den Titel der „Miss Universe 2020“ gewonnen – der Wettbewerb war wegen der Corona-Pandemie aus dem Vorjahr verschoben worden. Wegen Corona durften nun auch bei der Show in Israel nur Zuschauer mit einem sogenannten Grünen Pass anwesend sein: Die Gäste mussten entweder von einer Corona-Infektion genesen oder in den vergangenen sechs Monaten dagegen geimpft worden sein. Zudem galt Maskenpflicht. Die Teilnehmerinnen und Mitarbeiter der Produktion waren nach Veranstalterangaben ebenfalls alle geimpft und mussten alle zwei Tage PCR-Tests machen.