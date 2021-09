Berlin - Preisverleihungen erscheinen dem Zuschauer in den Ausschnitten, die die Fernsehkameras liefern, als recht glamouröse Veranstaltungen. Lauter aufgeregte Stars, die vor Freude weinen, wenn sie eine Auszeichnung erhalten, ihre Konkurrenten neidlos applaudierend, voller Bewunderung für das geehrte Talent. Aber wie ist es wirklich, wie geht es hinter den Kulissen zu? Für amerikanische Award-Shows liefert der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran, immerhin einer der erfolgreichsten Musiker der Welt, jetzt interessante Innenansichten.

„Der Raum ist voller Missgunst und Hass gegenüber allen anderen und es herrscht eine ziemlich unangenehme Atmosphäre“, erzählte der 30-Jährige jetzt in der Audacy-Radiosendung „The Julia Show“. Es seien viele Leute da, „die wollen, dass andere Leute scheitern, und das gefällt mir nicht“. Das Interview erscheint wohl nicht ganz zufällig nur wenige Tage nach den MTV Video Music Awards 2021 (VMA), die am Sonntag in New York verliehen wurden.