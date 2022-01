Berlin - Der französische Modeschöpfer Thierry Mugler ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte sein Agent Jean-Baptiste Rougeot am Montag mit und sprach von einem „natürlichen und unerwarteten Tod“ des Couturiers. Auch wenn sein Name nicht ganz so bekannt war, gehörte Mugler in die Reihe der Großen seines Fachs – wie Yves Saint Laurent oder Jean Paul Gaultier. Vor allem in den 1980er-Jahren hatte er einen starken Einfluss auf die Mode und war allgegenwärtig.

Kleidungsstücke vom Flohmarkt

Stars und Promis wie Diana Ross, Beyoncé, Lady Gaga, David Bowie oder Kim Kardashian trugen seine Kleider. Zum Mugler-Look gehörten deutlich strukturierte, bisweilen transparente Stoffoberflächen, auch dekorative Accessoires wie Federbüschel, Strassgedöns oder Metall-BHs, nicht zu vergessen Lack, Fell oder Leder; gepolsterte Schultern, Dekolletés und Korsett-Taillen sorgten ebenfalls wohlkalkuliert für Aufmerksamkeit. Mugler stattete den großen, kameragerechten Auftritt aus.

Dabei fing der Meister der Oberfläche geradezu bescheiden an. Mugler wurde im Dezember 1948 in Straßburg geboren. Mit 14 Jahren wurde er in das Ballettcorps der Opéra du Rhin aufgenommen und besuchte anschließend die Kunstgewerbeschule in der elsässischen Hauptstadt. Bereits damals schneiderte er seine ersten Entwürfe aus Kleidungsstücken vom Flohmarkt. Mit 20 Jahren kam er nach Paris und arbeitete für verschiedene Modehäuser in Paris, London und Mailand.

Mugler im Berliner Friedrichstadt-Palast

1973 gründete er sein eigenes Label „Café de Paris“, bevor er ein Jahr später die Firma „Thierry Mugler“ gründete. Er war ein Vorreiter groß angelegter überwältigender Modeschauen – Karl Lagerfeld sollte das in Maßen später fortsetzen. Mugler kontrollierte dabei alles, von den Requisiten bis zum Soundtrack. Ein Besessener: Sein Damenparfüm „Angel“ kam 1992 auf den Markt und machte sogar dem legendären N°5 von Chanel den ersten Platz in den Verkaufscharts streitig.

Eigentlich gelang Mugler alles. Dennoch hatte er irgendwann genug von dem Zirkus. 2002 zog sich Mugler aus der Modewelt zurück. Seine Abkehr und seinen Wandel vollzog Mugler auch am eigenen Körper, indem er intensives Bodybuilding betrieb und sich etlichen Schönheitsoperationen unterzog. Gleichzeitig widmete er sich der Meditation und dem Yoga und ließ sich fortan „Manfred T. Mugler“ rufen.

Im Jahr 2013 mischte Mugler mit eigenen Musicalshows die Kabarett-Szene in Paris und Berlin auf. Stars der exzentrischen Shows waren Tänzerinnen, Bauchredner, Sängerinnen und Akrobaten. So war er mit seiner gewaltigen Glitzer- und Glamourshow „The Wyld“ im Friedrichstadt-Palast zu sehen. Mugler betätigte sich zudem als Schriftsteller. In Paris ist derzeit die große Ausstellung „Couturissime“ über seine Modeinszenierungen – noch bis zum 24. April zu sehen. (mit AFP)