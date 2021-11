Alec Baldwin, 63, wird nach dem tödlichen Schuss bei einem Western-Dreh ein weiteres Mal verklagt. Die Skript-Aufseherin Mamie Mitchell, die bei dem Western „Rust“ mitarbeitete, hat am Mittwoch in Los Angeles eine Klage eingereicht. Bei einer Pressekonferenz mit der Staranwältin Gloria Allred beschrieb Mitchell unter Tränen den Schock am Set nach dem Pistolenschuss, der von Schauspieler Baldwin abgegeben wurde und eine Kamerafrau tödlich verletzte. Mitchell hatte kurz danach per Notruf den Rettungsdienst alarmiert.

„Diese Tragödie hat mir die Freude am Leben geraubt“

AP/Richard Vogel Mamie Mitchell (l.) und ihre Anwältin Gloria Allred bei der Pressekonferenz am Mittwoch, den 17. November in Los Angeles.

Anwältin Allred ist für ihr forsches und forderndes Vorgehen bekannt. Auf der Pressekonferenz gab sie dann auch gleich den Ton vor:„Mr. Baldwin hat beschlossen, russisches Roulette mit einer geladenen Waffe zu spielen.“ Laut Anklageschrift stand Mitchell beim tödlichen Schuss dicht neben dem Opfer, wie der Hollywood Reporter berichtet: „Ich war weniger als 1,50 Meter von Hutchins weg und wurde sogar von Schießpulver getroffen. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Ich erlebe den Schuss immer und immer wieder.“

Mitchell erklärte weiter, dass sie seither depressiv geworden ist und „Angst vor der Zukunft“ hat. In ihrer Klage wirft sie Baldwin „Körperverletzung und absichtliches Zufügen eines emotionalen Schadens“ vor. Mitchell weiter: „Diese Tragödie hat mir die Freude am Leben geraubt. Eine Frau wurde getötet, die am Anfang ihrer Karriere stand.“ Ihr Vorwurf: „Alec Baldwin hat absichtlich und ohne Grund, die geladene Waffe entsichert und abgedrückt, obwohl er in der nächsten Szene laut Drehbuch weder eine Waffe entsichern noch damit abdrücken musste!“

„Meine Mandantin ist am Boden zerstört“

Anwältin Allred sagte dazu auf der Pressekonferenz: „Mr. Baldwin kann sich nicht hinter dem Assistenten verstecken. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass er die Waffe nicht selbst überprüft hat. Er hat gegen die geltenden Sicherheitsnormen der Filmindustrie verstoßen. Halyna war eine enge Freundin von Mamie und ihr Tod hat meine Mandantin am Boden zerstört.“ Damit begründete sie eine Schadensersatzklage, über die Höhe der Schadenssumme machte sie keine Angaben.

Bei dem Dreh auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) wurde am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins, 42, tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza, 48, an der Schulter getroffen. Baldwin hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit, wie es dazu kommen konnte.

Vor einer Woche hatte der Beleuchter Serge Svetnoy die erste Klage gegen die Produktionsgesellschaft und damit auch Baldwin eingereicht, es geht um Schadenersatz wegen der „schweren emotionalen Belastung“. Die Kugel verfehlte seinen eigenen Kopf nur knapp. Laut seines Anwalts Gary Dordick hielt er den Kopf der Kamerafrau, als diese starb. (mit dpa)