Berlin - Alle Jahre wieder bestimmt das amerikanische People-Magazin, wer sich „Sexiest Man Alive“ nennen darf und folglich ernst oder ironisch damit prahlen kann, fürderhin der Mann mit dem größten Sexappeal zu sein. 1985 war der Schauspieler Mel Gibson der erste Preisträger, in den Folgejahren gelang es den Kollegen Brad Pitt, George Clooney und Johnny Depp sogar zweimal, den Titel einzuheimsen.

Der Mann, der sich in diesem Jahr als bestaussehender männlicher Promi geehrt fühlen darf, dürfte den meisten Kinogängern als Ant-Man aus den Marvel-Verfilmungen bekannt sein. 2015 schlüpfte Paul Rudd erstmals in den Anzug, der ihn auf Ameisengröße schrumpfen ließ, auch in den Nachfolgern spielte der 52-Jährige mit. Der in New Jersey geborene Schauspieler begann seine Karriere 1998 an der Seite von Jennifer Aniston im Film „Liebe in jeder Beziehung“, im Klassiker „Clueless“ spielte er zusammen mit Alicia Silverstone, später war er auch in der Erfolgsserie „Friends“ zu sehen.

Dass er der „Sexiest Man Alive 2021“ ist, wurde am Dienstagabend (Ortszeit) in der „Late Show“ von Stephen Colbert auf CBS enthüllt. Rudd selbst sagte im Gespräch mit dem People-Magazin, er rechne damit, dass einige Leute von seiner Wahl überrascht sein werden. Auch seine Frau sei verblüfft gewesen. „Das ist keine falsche Demut. Es gibt so viele Leute, die diese Ehrung vor mir bekommen sollten.“ Mit dem Label „sexy“ hat Rudd wohl noch seine Schwierigkeiten. Den Titel wird er dennoch nicht ablehnen – immerhin ist er mit der Gelegenheit verbunden, den weltweiten Bekanntheitsgrad noch zu steigern. Er hoffe, scherzte Rudd, dass der neue Titel ihm eine Einladung zu „diesen sexy Abendessen“ mit George Clooney, Brad Pitt und dem Vorjahresgewinner Michael B. Jordan gewähre. Außerdem werde er wohl fortan mehr Zeit auf Jachten verbringen.

Eigentlich sehe er sich aber primär als Vater und Ehemann. „Ich hänge einfach mit meiner Familie ab, wenn ich nicht arbeite. Das ist das, was ich am meisten mag.“ Rudd ist mit der TV-Produzentin Julie Yaeger verheiratet. Die beiden haben einen Sohn (17) und eine Tochter (12).

Im Vorfeld zur Wahl hatte es bereits einige Spekulationen gegeben. Die New York Post glaubte zu wissen, dass Schauspieler Chris Evans der „Sexiest Man“ werden würde. Daraufhin stellte Kollege Dwayne „The Rock“ Johnson klar, er sei der wahre Titelträger, und zwar für alle Zeiten. Es gehört zum Spiel mit der auf Äußerlichkeiten abzielenden Ehrung dazu, die Sache nicht allzu ernst zu nehmen. Siehe George Clooney, der im vergangenen Jahr scherzte, er bewerbe sich für einen dritten Titel und habe auch vielen seiner Kollegen bei deren Kampagnen geholfen.