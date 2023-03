Nach Fremdschäm-Interview bei den Oscars: Ashley Graham reagiert auf Hugh Grant

Es war definitiv das, was man einen Cringe-Moment nennt. Vor der Oscar-Verleihung werden die defilierenden Stars traditionell auch von mehreren Moderatoren in einer Art Kurz-Talk befragt. Kleine, harmlose Interviews mit soften Fragen nach dem Befinden, den Kleidern und worauf man sich an diesem Abend der Preisgala am meisten freut.

Auch Hugh Grant dürfte dieses Procedere vertraut sein, schließlich ist der britische Schauspieler seit über 40 Jahren im Geschäft. Dennoch ließ er das Model Ashley Graham, das ihm ein paar Fragen stellte, ungerührt auflaufen. Zugegeben, die Fragen waren sehr einfach, aber weder unverschämt noch unfreundlich gestellt.

Grant aber hatte sich entschlossen, die Interviewerin mit seinen knappen Antworten bloßzustellen. So wollte die 35-Jährige wissen, was für ihn das Schönste an den Oscars ist. Es sei faszinierend, antwortete Grant, die „ganze Menschheit“ sei hier, „es ist Vanity Fair“. Graham mutmaßte, ihr Gesprächspartner rede von der legendären Oscar-Party der Zeitschrift Vanity Fair. Grant meinte mit seiner Anspielung aber das gleichnamige Buch von William Makepeace Thackeray aus dem 19. Jahrhundert (deutscher Titel: „Jahrmarkt der Eitelkeit“), in dem es um die Oberflächlichkeiten der Upper Class geht.

hugh grant wants no part of this dumb shit pic.twitter.com/uBQ70QcZGf — Timothy Burke (@bubbaprog) March 12, 2023

Dass Graham dies in der Live-Situation nicht verstanden hatte, ist weder ein grober Fauxpas noch etwas, das anderen Reportern nicht auch hätte passieren können. Grant beschloss aber daraufhin, seine Interviewerin mit knappen Nicht-Antworten zu „bestrafen“. Der 62-jährige „Notting Hill“-Star wollte weder seine Mitwirkung in „Glass Onion“ kommentieren noch die verzweifelte Frage nach seinem Outfit mit Details beantworten. Graham: „Was trägst Du heute?“ Grant: „Meinen Anzug.“

Im Netz sorgte das Interview für reichlich Wirbel, einige nahmen den Schauspieler in Schutz, da die Fragen nicht gut vorbereitet gewesen seien. Viele Kommentatoren ergriffen aber auch Partei für das Plus-Size-Model. „Ein großes Lob an Ashley Graham, die dieses Interview mit Hugh Grant mit Anmut und Geduld gemeistert hat“, twitterte der Journalist Dave Quinn. „Du musst nicht so ein großer Idiot sein“, schrieb die Autorin Rebecca Carroll in Richtung Grant.

Ashley Graham reagierte, von den Kollegen des Promi-Portals TMZ auf den Vorfall angesprochen, ausgesprochen cool: „Wisst ihr, meine Mama hat mir beigebracht, die Menschen einfach mit Freundlichkeit zu töten.“ Hugh Grant äußerte sich bisher nicht zu der Aktion.