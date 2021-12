Die Geschichte schlug in der letzten Woche ein wie eine Bombe: Missbrauchsvorwürfe gegen Chris Noth – den Schauspieler, den die meisten nur als „Mr. Big“ aus „Sex and the City“ kennen. Eben noch war die Fortsetzung der Erfolgsserie an den Start gegangen, bereits in der ersten Folge ließen die Drehbuchschreiber ihren „Mr. Big“ an einem Herzinfarkt sterben. Derweil hatte in der Öffentlichkeit längst ein anderes Thema übernommen: Zwei Frauen schilderten gegenüber dem Branchenblatt Hollywood Reporter Vorfälle sexueller Übergriffe in den Jahren 2004 in Los Angeles und 2015 in New York – schwere Vorwürfe, die nun gegen den 67-jährigen Noth im Raum stehen.

„Sexuelles Raubtier“: Begrifflichkeiten wie im Weinstein-Prozess

Der Schauspieler hatte die Anschuldigungen gegen ihn als „kategorisch falsch“ zurückgewiesen und darauf bestanden, dass die Begegnungen einvernehmlich gewesen seien. Mittlerweile ist eine dritte Frau an die Öffentlichkeit gegangen – auch namentlich. Die Schauspielerin Zoe Lister-Jones beschuldigte Noth, sich am Set der Krimiserie „Law & Order“ im Jahr 2005 ihr gegenüber unangemessen verhalten zu haben, in seinem New Yorker Nachtclub habe er sich zudem übergriffig gegenüber einer Promoterin gezeigt. Die 39-jährige Lister-Jones bezeichnete Noth in einem langen Instagram-Post als „sexuelles Raubtier“ – eine Begrifflichkeit, die auch im Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein immer wieder auftauchte.

Invision/AP/Evan Angostini Chris Noth ist seit 2012 mit der kanadischen Schauspielerin Tara Wilson verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder.

Bislang hat keine der Frauen die erhobenen Vorwürfe angezeigt, daher wird es wohl zunächst keine polizeilichen Ermittlungen geben. Dennoch wird es um den Schauspieler immer einsamer. Seine „Sex and the City“-Kolleginnen veröffentlichten über Sarah Jessica Parkers Instagram-Account ein kurzes Statement: „Wir sind zutiefst betrübt über die Anschuldigungen gegen Chris Noth. Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben. Wir wissen, dass das eine sehr schwierige Sache ist, und wir loben sie dafür“, heißt es in der von Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis verfassten Erklärung.

Eine harte Verurteilung ist das zwar nicht, und doch gehen die Schauspielerinnen auf Distanz zu Noth. Andere haben längst weitere Schritte unternommen. Der Heimtrainer-Hersteller Peloton zog nach Bekanntwerden der Vorwürfe einen Werbespot mit „Mr. Big“ zurück. Auch aus dem Cast der CBS-Serie „The Equalizer“ wird der 67-Jährige entlassen. „Chris Noth wird mit sofortiger Wirkung keine weiteren Episoden mehr drehen“, teilten der Sender und die Produktionsfirma Universal Television mit.

Beverly Johnson on Chris Noth. #BelieveWomen pic.twitter.com/JSVit4ETVR — Boma Brown (@thatbomabrown) December 16, 2021

Unterdessen macht auf Twitter und Instagram ein alter Zeitungsartikel die Runde, erschienen in den Neunzigern im National Enquirer. Darin behauptete Noths Ex-Freundin, das Model Beverly Johnson, dass der Schauspieler sie körperlich angegriffen und ihr gedroht habe, sowohl sie als auch ihren Hund umzubringen. Drei Jahre nach Erscheinen dieses Artikels übernahm Noth seine ikonische Rolle als „Mr. Big“.