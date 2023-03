Er ist mit der besten Freundin seiner Ehefrau liiert. Das sorgte viel Ärger. Nun will Mross sich zu seiner Beziehung bekennen. Sehr plötzlich, finden viele.

Nach Schlager-Shitstorm: Stefan Mross will Fakten schaffen

Gerade erst ein Paar und nun schon unter einem Dach? So stellen sich die wenigstens Menschen eine neue Beziehung vor. Erst einmal will man sich doch kennenlernen, bevor meinen Alltag und die damit verbundenen Mühen teilt.

Nicht so Schlagerstar Stefan Mross (47). Gerade erst die Trennung von Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30), dann wie von Zauberhand bereits die neue Affäre Eva Luginger, prompt ging es in den gemeinsamen Urlaub nach Ägypten. Das sorgte bei seinen Fans für viel Unverständnis, immerhin wird in der Welt des deutschen Schlagers zumeist das klassische Bild der Beziehung präferiert, große Liebe für immer, Vater, Mutter, Kind.

Affären sind da nicht gerne gesehen, Trennungen noch weniger, höchstens in der Songtexten werden heiße Nächten mit Fremden und andere Befreiungsschläge angedacht.

Doch nun will Mross nach der Rückkehr aus den Ferien schon mit Luginger zusammenziehen, wie die Bild-Zeitung berichtete. „Eva hat schon länger an Stefan gebaggert!“, so die 35-Jährige Influencerin Janine Pink im Deeptalk mit rtl.de. Sie und Anna-Carina Woitschack sind erst seit letztem Jahr enge Freunde – sie lernten sich bei der RTL2-Show „Skate Fever“ kennen.