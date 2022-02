Berlin - Vier Monate ist es her, dass am Set des Westerns „Rust“ in New Mexico Schüsse fielen. Die Kamerafrau Halyna Hutchins starb, weil die Waffe des Hauptdarstellers und Produzenten Alec Baldwin bei den Dreharbeiten mit scharfer Munition geladen war. Wie es dazu kommen konnte und wer dafür verantwortlich ist, das ist noch immer Gegenstand der Ermittlungen. Baldwin sieht sich derweil bereits mit diversen Klagen konfrontiert, etwa vom Beleuchter und der Skript-Aufseherin, die fehlende Sicherheitsvorkehrungen und fahrlässige Handlungen am Set bemängelten.