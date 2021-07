Marilyn Manson, 52, hat sich nach Vorwürfen von Körperverletzung bei einem Auftritt im Jahr 2019 doch noch den Behörden gestellt. Die Polizei in Gilford (US-Staat New Hampshire) hatte im Mai bekannt gegeben, dass ein Haftbefehl gegen den Musiker vorliege. Manson sei nun vorige Woche in Los Angeles vorstellig geworden, teilte der Polizeichef von Gilford, Bean Burpee, am Donnerstag der Zeitung USA Today mit. Demnach kam er gegen Kaution frei. Der Fall soll im August in New Hampshire vor Gericht gehen.

Ekelangriff auf eine Kamerafrau

Der Haftbefehl geht auf einen Vorfall mit einer Kamerafrau bei einem Konzertauftritt im August 2019 in Gilford zurück. Das Promiportal TMZ.com hatte ein kurzes Video von der Attacke veröffentlicht. Drei Konzertgänger beschrieben bei People.com, dass Manson „immer wieder in Richtung der Kamera gespuckt“ habe. Als er von der Bühne sprang und neben der Frau landete, setzte er den Ekelangriff offenbar fort: „Er hielt sich ein Nasenloch zu und schnäuzte eine riesige Ladung Rotz auf sie.“

Mansons Anwalt Howard King hatte damals die Vorwürfe laut New York Times in einer Mitteilung als „lächerlich“ abgewehrt. Es sei bekannt, dass der Musiker auf der Bühne gern provoziere, „besonders vor der Kamera“. Man habe im Anschluss an das Konzert eine Forderung von über 35.000 Dollar erhalten, „nachdem eine kleine Menge Spucke“ den Arm der Person getroffen haben soll, und daraufhin Beweise für mögliche Schäden verlangt – aber keine Antwort erhalten.

Im Februar hatten US-Schauspielerin Evan Rachel Wood und mehrere andere Frauen Missbrauchsvorwürfe gegen Manson publik gemacht. In einem Instagram-Posting warf Wood ihrem Ex-Freund „grauenhaften“ Missbrauch vor. Die Polizei in Los Angeles leitete daraufhin eine Untersuchung zu Vorwürfen häuslicher Gewalt ein. Der Sänger hatte die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen, sie seien „schreckliche Verfälschungen der Realität“.

Doch Mansons Hinweise, dass seine Kunst und sein Leben schon immer „Magnete für Kontroversen“ gewesen seien, sollten nicht verfangen. Nach der Veröffentlichung der Missbrauchsvorwürfe kündigten ihm seine Plattenfirma sowie Künstleragentur jede weitere Zusammenarbeit auf, auch distanzierten sich Weggefährten von dem Sänger. Nur die Burleske-Tänzerin Dita Von Teese, die von 1999 bis 2006 mit Manson liiert war und ihn 2005 geheiratet hatte, hielt zu ihm. (mit dpa)