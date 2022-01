Der Mann, der auf Nirvanas 1991 erschienenem Album „Nevermind“ als nacktes Baby dargestellt wurde, ist heute 30 Jahre alt. Und er versucht, gegen das Cover von einst vorzugehen. Mit einer ersten Klage ist Spencer Elden gescheitert, doch nun unternimmt er einen weiteren Versuch, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Elden, ein Künstler aus Los Angeles, beschuldigt die Band, ihn sexuell ausgebeutet zu haben.

Ein Richter in Kalifornien hatte die Klage Eldens zunächst abgewiesen – aus formalen Gründen. Eldens Anwälte hätten es versäumt, fristgerecht auf einen Antrag der Gegenseite zu reagieren. Der Richter gab Eldens Rechtsbeistand aber Zeit bis zum 13. Januar, das nachzuholen. Der Anwalt Robert Lewis hatte daraufhin erklärt, dies werde „sehr bald“ geschehen.

Die Band habe auf seine Kosten Millionen verdient

In der am Mittwoch in L.A. eingereichten, geänderten Klage heißt es nun, dass die „laszive Natur“ des Bildes einer „Kinderpornografie“ gleichkäme, die der Band half, auf seine Kosten zig Millionen Dollar einzustreichen. Elden verlangt von jedem der Beklagten mindestens 150.000 US-Dollar. Unter ihnen sind der frühere Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl und Bassist Krist Novoselic, Kurt Cobains Witwe Courtney Love, mehrere Plattenfirmen und der Fotograf Kirk Weddle.

AP/Mark J. Terrill Nirvana: Das waren Krist Novoselic, Dave Grohl and Kurt Cobain (v.l.).

Das berühmte Foto des damals vier Monate alten Spencer Elden war 1991 entstanden. Es zeigt, wie das Baby nackt auf einen Dollar-Schein zuschwimmt, der an einem Angelhaken befestigt ist.

„Die Bilder entblößten Spencers intimes Körperteil und zeigten lüstern seine Genitalien“, hieß es in der ersten Klage. Elden habe „extremes und dauerhaftes emotionales Leid“ und lebenslange Einkommenseinbußen erlitten, hinzu kämen Kosten für medizinische und psychologische Behandlung. Weder Elden noch seine Eltern hätten eine schriftliche Genehmigung für die Nutzung des Fotos erteilt. Allerdings hatte Elden sich später als Erwachsener immer mal wieder in der Pose von damals ablichten lassen – was seine Glaubwürdigkeit vor Gericht mindern könnte. Auch die Rechteverwalter der Band hatten argumentiert, dass der Kläger Jahrzehnte von seiner Berühmtheit profitiert hat und als selbst ernanntes „Nirvana-Baby“ öffentlich auftrat.

Die Anwälte der Beschuldigten argumentierten zudem, die Verjährungsfrist sei schon vor mehr als zehn Jahren abgelaufen. Außerdem sei der Vorwurf, das Foto stelle Kinderpornografie dar, „nicht ernsthaft“. In der abgewiesenen Fassung der Klage hatte Elden argumentiert, das Cover sei sexuelle Ausbeutung und verstoße gegen ein entsprechendes Bundesgesetz. Dieses Gesetz war jedoch erst 2003 beschlossen worden. Die Anwälte der Band argumentierten, das Gesetz könne nicht rückwirkend auf das Cover angewendet werden. Deshalb strich Elden nun diesen Punkt.