Berlin - Königshäuser müssen immer auch für royale Unterhaltung gut sein, für Dramen, Tränen, Glanz und Glamour. Worüber sollte man denn sonst reden? Bei den Briten kommt man diesbezüglich vollumfänglich auf seine Kosten, auch die Schweden performen nicht schlecht. Schaut man indes nach Norwegen, dann geht es auf der nach oben offenen Glitzerskala rapide nach unten. Wäre da nicht Kronprinzessin Mette-Marit, man könnte vor lauter bodenständiger Bescheidenheit glatt vergessen, dass die Norweger auch Royals haben.

Dem Volk ist all das herzlich egal: König Harald V. wird genau für diese Eigenschaften gemocht. Viele Norweger schätzen ihren hochgewachsenen, sportbegeisterten Monarchen auch, weil er bei Tragödien wie den rechtsterroristischen Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya mit 77 Toten die richtigen Worte an die Nation findet. „Als Vater, Großvater und Ehemann kann ich Ihren Schmerz nur erahnen. Als König dieses Landes fühle ich mit jedem von Ihnen“, hatte er 2011 bei der Trauerfeier mit tränenerstickter Stimme gesagt – und den Menschen gleichzeitig Mut zugesprochen. Er glaube, dass das Land den Schmerz überwinden könne. Und er halte fest an dem Glauben an eine offene norwegische Demokratie und Gesellschaft. Es war die wohl schwierigste Rede seines Lebens. Der sonst so stille, manchmal auch spröde Monarch fand die richtigen Worte.

Freiwillig auf Steuerprivilegien verzichtet

Wenn der König am Montag 85 Jahre alt wird, dann gibt es wie bei früheren runden Geburtstagen kein großes Aufheben – und das nicht nur wegen der Pandemie. Harald legt keinen Wert auf Pomp und Prunk, auf ausladende Bankette und Empfänge. In seinem Königshaus geht es deutlich schlichter zu als an anderen europäischen Höfen. Im Jahr 2001 etwa verzichteten das Staatsoberhaupt und seine Familie freiwillig auf ihre Steuerprivilegien. Im Vergleich zu den reichen Königshäusern in Großbritannien oder den Niederlanden wird das norwegische eher zu den kleineren Hausnummern gerechnet.

Schon Haralds Vater Olav V., der bis zu seinem Tod im Jahr 1991 König von Norwegen war, galt als hochgeachteter „Folkekonge“ (Volkskönig) – und war sich gleichzeitig darüber bewusst, dass seine Möglichkeiten, sich in die Politik einzumischen, rein formeller Natur waren. Die ersten Lebensjahre seines einzigen Sohnes und Thronfolgers fielen in schwierige Zeiten. Drei Jahre nach seiner Geburt marschierten die Nazis in Norwegen ein, Harald musste mit seiner Mutter und den Schwestern ins Exil nach Schweden, später in die USA.

Nach dem Krieg kehrte die Königsfamilie in die Heimat zurück. Harald ging auf eine normale staatliche Volksschule, absolvierte das Abitur in Oslo, besuchte die Militärakademie. In Oxford, wo er studierte, tat er sich als einer der besten Ruderer hervor. Das Wasser blieb sein Element: Der König vertrat sein Land als Regattasegler in mehreren Jachtsport-Wettbewerben, dreimal nahm er an Olympischen Spielen teil, war 1964 bei der Eröffnungsfeier in Tokio sogar Fahnenträger. Er gewann mehrere Meisterschaften, noch 2018 bei der WM auf dem Bodensee belegte er in der Acht-Meter-Klasse den dritten Platz – mit 81 Jahren. Die Begeisterung fürs Segeln hat er von seinem Vater geerbt: Dieser holte 1928 mit seiner Mannschaft gar olympisches Gold.

Noch etwas hat Harald mit seinem Vater und auch mit seinem Großvater gemein. Seine Regentschaft stellte er unter den Wahlspruch: „Alt for Norge“ – „Alles für Norwegen“. Betrachtet man den starren Gesichtsausdruck, seine monotone Art der Rede, man könnte manchmal meinen, seine Pflichten behagten Harald nicht. Doch das täuscht: Seine Würden hat er als Lebensaufgabe angenommen. Wie er sich fühlte, als er 1991 den Thron bestieg, verriet er erst viele Jahre später: „Ich hatte ein wenig Angst. Das beschreibt die Situation vielleicht.“ Sein Vater sei schließlich äußerst populär gewesen – und die Fußstapfen entsprechend groß.

dpa 1968 winkt das frisch vermählte Kronprinzenpaar Sonja und Harald dem Volk zu.

Doch Harald schaffte es, sich als beliebter König zu etablieren. Dazu trägt auch die Frau an seiner Seite bei: Königin Sonja. 1959 lernten sich der damalige Kronprinz und die Osloer Unternehmerstochter kennen. Es dauerte neun Jahre, bis Haralds Vater die Zustimmung zur Hochzeit gab, schließlich war Sonja Haraldsen eine Bürgerliche, und Olav fürchtete, eine solche Ehe könne die Zukunft der Monarchie in Norwegen gefährden. Doch Harald blieb hartnäckig: Er soll sogar damit gedroht haben, für immer ledig zu bleiben.

Da er der einzige männliche Thronfolger war, wäre dadurch die Nachfolge ernsthaft gefährdet gewesen. Nach Beratungen mit der Regierung durfte schließlich 1968 endlich geheiratet werden. Vielleicht stellte sich Harald als König auch deshalb später nicht quer, als seine Tochter Märtha-Louise einen als Dandy verschrienen Schriftsteller heiratete und Kronprinz Haakon die Alleinerziehende Mette-Marit.

Mittlerweile ist Harald fünffacher Großvater. Die Gesundheit spielt nicht immer mit, mehrfach musste Kronprinz Haakon schon vorübergehend die Pflichten als Staatsoberhaupt übernehmen. Doch Harald überstand den Blasenkrebs und eine Herzklappenerkrankung, er reduzierte sein Arbeitspensum und gab das Rauchen auf. Ans Abdanken habe er nie gedacht, beteuert er. Und versichert vielmehr, sein Eid vor dem Parlament gelte „bis zum Ende meiner Tage“.