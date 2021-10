Berlin - Das erste Mal wurden die Memoiren von Jamie Lynn Spears, 30, im Juli angekündigt. Damals hieß es, das Buch solle den Titel „I Must Confess: Family, Fame, and Finding it Out“ tragen. „I Must Confess“ also, eine kaum zufällig gewählte Zeile, die Fans von Britney Spears nur zu gut kennen: Sie kommt in ihrer Debütsingle „Baby One More Time“ vor. Mit diesem Hit begann für Jamie Lynns große Schwester ihre weltumspannende Erfolgsgeschichte, in deren Schatten auch die neun Jahre Jüngere bekannt wurde.

Mit der Titelei und auch mit dem Timing – die Buchankündigung kam mitten im Vormundschaftsstreit zwischen Britney Spears und ihrem Vater heraus – zog sich Jamie Lynn Spears den Zorn vieler Fans ihrer Schwester zu. Der Verlag Worthy Publishing musste auf Instagram zurückrudern. Man bedauere, dass „falsche und unvollständige Informationen“ über das Buch „zu dieser sensiblen Zeit“ für Spears und ihre Familie online veröffentlicht wurden.

Nun sollen die Memoiren, die im Januar kommenden Jahres auf den Markt kommen, „Things I Should Have Said“ heißen. Jamie Lynn Spears, die als Sängerin und Schauspielerin tätig ist und auf dem achten Studioalbum ihrer Schwester mit einem Duett vertreten war, schreibt darin über ihren Aufstieg als Teenager, aber auch über einen Unfall ihrer Tochter Maddie im Jahr 2017, die als Achtjährige mit einem Quad in einen nahe gelegenen Teich stürzte und von Sanitätern wiederbelebt werden musste.

Nach Maddies Unfall sei sie fest davon überzeugt gewesen, diese Geschichte teilen zu müssen, schreibt Jamie Lynn Spears auf Instagram. „Aber es gab eine Menge persönlicher Arbeit und Heilung, die geschehen musste, bevor ich meine Wahrheit auf die richtige Weise teilen konnte.“ Sie habe ihr ganzes Leben lang geglaubt, dass sie so tun müsse, als sei sie perfekt, so die 30-Jährige. „Also öffne ich mich erstmals und erzähle von meiner eigenen psychischen Gesundheit, denn dieser Prozess hat mich herausgefordert, schmerzlich ehrlich mit mir selbst zu sein. Ich musste mich vielen harten Dingen stellen, die ich normalerweise einfach beschönigt hätte – so, wie es mir beigebracht wurde.“

Sie sei es ihrem jüngeren Ich und ihren Töchtern schuldig, ein Beispiel dafür zu sein, dass sie sich oder ihre Wahrheit niemals ändern sollten, um anderen zu gefallen. Ihre Schwester erwähnt die ehemalige Seriendarstellerin („Zoey 101“) in dem Post nicht. Das Verhältnis zwischen den beiden soll schon länger nicht mehr das beste sein. Im Juli hatte sich Britney auf Instagram darüber beschwert, dass Jamie Lynn 2017 bei den Radio Disney Music Awards einen Remix ihrer Hits gesungen hatte. Dazu attackierten Fans die jüngere Schwester, weil diese sich nie öffentlich für die #FreeBritney-Kampagne eingesetzt hatte.