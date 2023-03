Palina Rojinski löst Verlobung auf: Aber wer war der Mann an ihrer Seite?

Es ist nur ein knappes Statement, das die Berliner Moderatorin Palina Rojinski am Donnerstagabend veröffentlicht. Und doch ist es ungewöhnlich: „Ding Dong… eine kurze Durchsage: Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue! Mir geht es wunderbar“, schreibt die 37-Jährige zu einem Bild, das sie lachend an einem Tisch bei Kerzenschein zeigt.

Normalerweise hält die russisch-deutsche Fernsehmoderatorin und Schauspielerin ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Und so beendet sie ihren Post auch mit den Worten: „Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light and Harmony!“

Rojinski, die 1985 in der damaligen Sowjetunion zur Welt geboren wurde und im Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern nach Berlin kam, war Moderatorin bei Viva, auch ihre Rolle in der Show „MTV Home“ an der Seite des Moderatorenduos Joko und Klaas verschaffte ihr Bekanntheit. Auf Instagram folgen der 37-Jährigen, die bei Spotify mit dem Podcast „Podkinski“ erfolgreich und deren Leidenschaft die Astrologie ist, fast drei Millionen Menschen.

Privat ist nur so viel bekannt: Sechs Jahre lang war Rojinski mit dem Musikproduzenten Jean-Christoph Ritter zusammen, der in den Neunzigern als Gründungsmitglied der Stuttgarter Hip-Hop-Band Massive Töne größere Bekanntheit hatte. 2013 trennten sich Rojinski und Ritter. Im Januar 2022 erwähnte Rojinski dann in einem Interview eine Verlobung, gab aber nicht bekannt, wer ihr Partner ist.

Vermutlich war ihr die Info damals auch eher versehentlich herausgerutscht. Auf die Frage, ob sie mit jemandem zusammen war, der nicht ihren Humor teilte, antwortete sie damals: „Humor war mir schon immer wichtig, und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen.“

Waren sechs Jahre lang ein Paar: Palina Rojinski und Jean-Christoph Ritter, hier bei einer Filmpremiere 2012 in Berlin. imago

Der Bunten sagte sie noch im vergangenen September, ihr sei schon immer klar gewesen, „dass ich mit der richtigen Person auf jeden Fall heiraten will“. Sie fügte aber auch hinzu: „Ich musste nicht unbedingt verlobt sein, um glücklich zu sein. Aber es öffnet noch mal ganz neue unbekannte Sphären.“ Es sei wunderschön und etwas ganz Besonderes, verlobt zu sein. „Wir genießen es.“ Wer der Mann an der Seite der Moderatorin war, werden wir wohl nicht mehr erfahren.