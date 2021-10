Berlin/Washington - In einer Dokumentation und vor der Senatskammer im Bundesstaat Utah hat Paris Hilton schon über ihre Gewalterfahrungen gesprochen. In Utah ist ihr früheres Internat beheimatet, von dem die 40-jährige Millionenerbin und Reality-Ikone nun auch bei einer Pressekonferenz vor dem US-Kongress in Washington berichtete.

„Ich wurde gewürgt, ins Gesicht geschlagen, unter der Dusche von männlichen Mitarbeitern beobachtet, mit Schimpfwörtern beleidigt, ohne Diagnose zur Einnahme von Medikamenten gezwungen, in Einzelhaft in einen blutverschmierten Raum gesteckt und so vieles mehr“, sagte Hilton über ihre Zeit in der Provo Canyon School.

Ihre Eltern waren mit dem rebellischen Teenager überfordert

In diese private psychiatrische Jugendeinrichtung hatten ihre Eltern sie geschickt, weil sie mit dem rebellischen Teenager überfordert waren. „Ihnen wurde versprochen, dass strenge Liebe mich heilen würde und dass es der einzige Weg sei, mich quer durchs Land zu schicken“, sagte die Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton vor dem Kapitol. Hilton besuchte während ihrer Jugend eine ganze Reihe von Internaten. In Utah blieb sie elf Monate lang, erst 1999, als sie 18 wurde, wurde sie entlassen.

20 Jahre später sprach sie im Film „This is Paris“ erstmals über die Vorfälle, die sie schwer traumatisiert hätten. Auch andere Schüler seien misshandelt worden, so Hilton. Diese Einrichtungen für Schwererziehbare seien in Wahrheit eine milliardenschwere Industrie, die vom Missbrauch von Kindern und Jugendlichen profitiere.

Mit ihrem viel beachteten Auftritt in der US-Hauptstadt macht sich die schillernde Unternehmerin für einen nationalen Gesetzesentwurf stark, der den Missbrauch in therapeutischen Internaten und Bootcamps bekämpfen soll. „Ein bundesweites Gesetz und finanzielle Förderung sind dringend erforderlich, um eine echte Reform und Rechenschaftspflicht für solche Gemeinschaftseinrichtungen in Amerika zu erreichen“, sagte Hilton. In Utah hatte ihre Lobbyarbeit bereits Erfolg: Dort wurden inzwischen Gesetze mit neuen Regeln und mehr staatlicher Aufsicht für die Branche erlassen.