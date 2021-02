Berlin - Seit fünf Monaten kann man sich auf YouTube die Dokumentation „This is Paris“ anschauen. Fast 20 Millionen Mal ist der Film aufgerufen worden, der mit seinem deutschen Untertitel „Die wahre Geschichte von Paris Hilton“ suggeriert, man wisse nach einer Stunde und 45 Minuten, wer sich hinter der Fassade einer Frau verbirgt, die man in den vergangenen 20 Jahren so oft gesehen hat, dass es einem manches Mal auch zu viel werden konnte. Paris auf allen Kanälen, ihre Omnipräsenz hat sie selbst vorangetrieben, als wäre es ihre einzige Bestimmung im Leben. Model, Sängerin, Schauspielerin, Geschäftsfrau, Reality-Star, It-Girl, Partygirl, Society-Girl ... Kein Wunder, dass man am Ende nicht mehr wusste, mit wem man es eigentlich zu tun hat. In der Doku sagt Hilton, dass sie selbst nicht wisse, wer sie sei. „Sorry, ich bin es so gewohnt, eine Figur zu spielen, dass es hart für mich ist, normal zu sein. Immer wenn die Kamera angeht, werde ich zu jemand anderem.“

Am Ende lernen wir eine Frau kennen, die trotz des ständigen Gewusels um sie herum irgendwie einsam wirkt, eine Frau, die man eigentlich nur mal fest umarmen möchte. Die sagt, dass sie Tiere mehr möge als Menschen. Dass sie sich weniger allein fühle, wenn sie ihre Fans, die „Little Hiltons“, um sich habe. Und dass sie nicht aufhören könne zu arbeiten, bevor sie nicht eine Milliarde Dollar verdient hat. Inzwischen wissen wir, dass ein weiteres Lebensziel hinzugekommen ist: Eine Hochzeit mit ihrem Partner Carter Reum und Nachwuchs, Zwillinge, um genau zu sein. „Wir haben mit einer In-vitro-Fertilisation begonnen“, erzählte Hilton kürzlich. Sie habe bereits mehrere Eizellenentnahmen hinter sich.