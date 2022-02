Berlin - Wir leben in einer Erfolgsgesellschaft und der Maßstab dafür ist der Wettbewerb. Rechnet man den Erfolg der spanischen Schauspielerin Penélope Cruz in Preise um, dann sprechen wir von einer Ausnahmekarriere. Die 47-Jährige stammt aus einfachen Verhältnissen – der Vater Automechaniker, die Mutter Friseurin – und hat es erst zur führenden Frau in Spaniens Kino und dann auch in Hollywood ganz nach oben gebracht.

Der Regisseur Pedro Almodóvar wurde zum Türöffner für ihre internationale Laufbahn, die von Preisen in Cannes und Malaga, von Golden-Globe-Nominierungen und 2009 schließlich vom Oscar als beste Nebendarstellerin in Woody Allens Komödie „Vicky Cristina Barcelona“ gekrönt war. Als erste spanische Schauspielerin überhaupt gewann Cruz den wichtigsten Filmpreis der Branche. Längst ziert auch ein Stern mit ihrem Namen den Hollywood Walk of Fame.

Penélope Cruz: „Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal sein wird“

Aktuell schwimmt Penélope Cruz erneut auf der Erfolgswelle: In Almodóvars Drama „Parallele Mütter“ spielt sie eine von zwei Frauen, die ungeplant schwanger werden. Kritiker bescheinigen ihr eine der besten Rollen ihrer gesamten Karriere und ihre herausragendste Arbeit seit „Volver“. Cruz ist bei der Oscar-Verleihung am 27. März in Los Angeles als beste Hauptdarstellerin nominiert. Trotz dieser eindrucksvollen Bilanz aber zeigte sich die Spanierin zuletzt zweifelnd, unsicher.

Dem TV-Sender RTVE sagte sie anlässlich des Kinostarts ihres neuen Films „Competencia oficial“, das Gefühl ihres ersten Shootings habe sie sehr geprägt, „das Gefühl, dass es das ist, was ich tun möchte, aber nicht weiß, ob es das letzte Mal sein wird“. Dieses Gefühl habe sie immer noch: „Mir geht es bei einem Dreh genauso, und ich weiß, es mag gelogen klingen, ist aber keinesfalls übertrieben: Die Angst vor einer Kündigung überkommt mich fast immer in den ersten Drehtagen.“

AFP/Curto de la Torre Oscar Martinez, Penélope Cruz und Antonio Banderas bei der Premiere von „Competencia oficial“

Schauspieler seien bei ihrer Arbeit von vielen anderen Menschen abhängig. Angst und Unsicherheit könnten aber auch eine treibende Kraft sein, so Cruz: „Weiter zu untersuchen, zu studieren und uns bewusst zu sein, dass wir nie an einen Punkt gelangen, an dem wir die Situation unter Kontrolle haben.“ Ihr Filmpartner Antonio Banderas sieht es ähnlich: „Die meisten guten Schauspieler oder Regisseure sagen, dass in jenen Momenten, in denen sie sich unglaublich unsicher fühlen, wenn der Teppich, auf dem sie normalerweise gehen, weggezogen wurde, wenn sie sich vor einer Kamera, auf einer Bühne nicht wohlfühlen, dass dann die eigentliche Schöpfung stattfindet.“

Co-Star Oscar Martinez ergänzte, es gebe eine Pathologie, die allen Schauspielern gemeinsam sei, nämlich die Unsicherheit: „Es hat damit zu tun, dass wir auf Zustimmung oder Ablehnung warten.“