Cardi B, 28, ist zum zweiten Mal schwanger. Die US-Rapperin trat am Sonntag bei den BET Awards des Fernsehsenders Black Entertainment Television gemeinsam mit dem Hip-Hop-Trio Migos auf, in dem auch ihr Ehemann Offset Mitglied ist. Auf der Bühne trug Cardi B einen schwarzen Bodysuit, der fast komplett mit Glitzersteinen besetzt war. Der Hingucker bei diesem Arrangement: Im Bauchbereich bestand der Anzug nur aus durchsichtigem schwarzen Netzstoff, so dass man den Babybauch der Rapperin deutlich sehen konnte.

Cardi B: Ein turbulentes Leben mit der Grenzüberschreitung