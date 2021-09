Berlin/Los Angeles - Am Mittwoch feierten die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz ihren 32. Geburtstag – und präsentierten zu diesem Anlass ihren neuen Plauder-Podcast „Kaulitz Hills: Senf aus Hollywood“, den man bei Spotify nun wöchentlich hören kann. Damit liegen die „Tokio Hotel“-Brüder absolut im Trend, immer mehr Stars und Sternchen versuchen auf dem Podcast-Markt Fuß zu fassen und produzieren eigene Produkte.

Die Berliner Moderatorin Palina Rojinski etwa trifft in ihrem Format „Podkinski“ bekannte Menschen, die sie durch sich immer abwechselnde Spiele besser kennenlernt. Zu Gast waren Christian Ulmen, Katrin Bauerfeind, Sophie Passmann – und Bill Kaulitz. Auch beim Deutschen Podcast Preis gewannen dieses Jahr prominente Plauderer: Der Klima-Podcast von Luisa Neubauer etwa wurde als bester Newcomer ausgezeichnet.

„Kaulitz Hills“: Die Premierenfolge kommt nicht aus L.A., sondern aus Berlin

Die erste Folge der Kaulitz-Brüder heißt „Jetset“, sie kam aber nicht aus ihrem Studio in den Hollywood Hills, sondern „aus organisatorischen Gründen“ aus einem Hotelzimmer im verregneten Berlin. Zunächst mixte man sich Lieblingsdrinks (Espresso-Martini) und redete dann über Geburtstage. Die Musiker erzählten, dass sie ihren 32. eigentlich im berühmten Chateau Marmont Hotel am Sunset Boulevard feiern wollten – dort habe Tom Heidi Klum kennengelernt, auch Daniel Brühl seien sie dort begegnet und überhaupt habe man dort „nur gute Begegnungen“ gehabt.

Die in Leipzig geborenen und später auch in Loitsche bei Magdeburg aufgewachsenen Brüder hatten sich im Jahr 2010 zum Umzug nach Los Angeles entschlossen. Grund war damals die intensive öffentliche Wahrnehmung in ihrer deutschen Heimat, die mit dem Erfolg von Tokio Hotel einherging. Es kam zu Stalking und einem Einbruch von Fans im Haus der Zwillinge im Hamburger Umland. Rückblickend muss man wohl von einer Flucht vor der erdrückenden Fan-Liebe und dem damals herrschenden „Tokio Hotel“-Hype sprechen. Bill Kaulitz sagte später über den Umzug in die USA: „Wir haben uns gerettet.“ Am Pazifik konnten die Kaulitz-Brüder wieder ein normaleres Leben führen, dort sind sie deutlich weniger bekannt als hierzulande.

Doch immer noch so bekannt, das erfahren wir im Podcast, dass sie zu wichtigen Events wie Golden-Globe-Partys eingeladen werden und auf ihrer Geburtstags-Einladungsliste auch Roland Emmerich stand. Aus den Plänen mit dem Chateau Marmont allerdings wurde nichts, weil das Hotelpersonal gerade in den Streik getreten war. Im weiteren Verlauf der 48 Minuten langen Aufzeichnung geht es dann vor allem um die Presse und wie sie damals über Tokio Hotel berichtet hat. Spannend für Fans sollte das allemal sein, alle anderen dürften sich aber über mehr Gossip und Insider-Talk freuen.

Tom Kaulitz sagte schon im Vorfeld: „Ich glaube, wie immer bei uns, werden es einige lieben, aber auch ziemlich viele hassen. Quatschen jedenfalls konnten wir schon immer gut und ‚Kaulitz Hills‘ war deshalb lange überfällig.“ Eigentlich konzentriere man sich auch gar nicht auf Hollywood. „Wir nehmen den Podcast in unserem Musikstudio in Hollywood auf, wo wir die meiste Zeit verbringen. Wir teilen Dinge, die uns bewegen, Themen, die uns am Herzen liegen, und erzählen auch zufällige Geschichten über Dinge, die in unserem Leben passieren. Wir wissen, dass wir ein ziemlich außergewöhnliches Leben führen, und das schon seit unserem 15. Lebensjahr. Deshalb möchten wir den Zuhörern einen kleinen Einblick in das geben, was wirklich in unserer Welt passiert.“

Aufgrund ihrer Jobs seien sie definitiv Insider. „Wir haben auf jeder Party auf dem Planeten rumgehangen, seit wir Teenager waren. Aber bei dem Podcast geht es nicht so sehr darum, Branchen-Insider oder Partyklatsch von den Golden Globes zu verraten.“ Schade eigentlich!