Berlin - Dieses Bild ging um die Welt, und es bringt den britischen Prinzen Andrew bis heute in Erklärungsnot: Die undatierte Aufnahme zeigt den Royal, wie er den Arm um Virginia Giuffre legt. Direkt hinter den beiden steht die Vertraute des verurteilten und inzwischen verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, die inzwischen ebenfalls verurteilte Ghislaine Maxwell. Das Foto ist ein wichtiges Beweisstück in der Klage wegen sexueller Übergriffe, die die heute 38 Jahre alte Giuffre vor einem New Yorker Gericht gegen Andrew, 61, eingereicht hat.