Prinz Charles, 73, fährt mit der neuen Linie des britischen Königshauses fort und bezieht unmissverständlich politisch Stellung: Der Thronfolger verurteilte am Dienstag den russischen Angriff auf die Ukraine. „Wir sind solidarisch mit all jenen, die sich brutaler Aggression widersetzen“, sagte Charles bei einem Besuch in Southend-on-Sea, einem Küstenstädtchen im Osten Englands, wo im Oktober der Parlamentsabgeordnete David Amess erstochen worden war.

Das britische Königshaus gibt sich politischer denn je

Die britischen Royals äußern sich normalerweise nicht zu politischen Themen. Aber das schien den Prinzen nicht weiter zu bekümmern. Er zog bei seinem Besuch eine klare Parallele zum Krieg. Die „schreckliche Tragödie“ in Southend-on-Sea sei „ein Angriff auf die Demokratie, auf die offene Gesellschaft und die Freiheit selbst“ gewesen, so Charles. „Wir sehen, dass dieselben Werte heute in der Ukraine auf die skrupelloseste Weise angegriffen werden.“

Doch befindet sich der Prinz in bester Gesellschaft. Am Sonnabend hatten bereits sein Sohn Prinz William und dessen Frau Kate der Ukraine ihre Solidarität ausgesprochen. „Heute stehen wir an der Seite des Präsidenten und aller Menschen in der Ukraine, die tapfer für die Zukunft kämpfen“, schrieben der Herzog und die Herzogin von Cambridge auf Twitter.

Auch die Chefin des britischen Königshauses, Queen Elizabeth II., neigt mittlerweile zu einer gewissen Offenheit. Sie sagte einen Empfang des Diplomatischen Korps auf Schloss Windsor an diesem Mittwoch ab, und zwar auf Empfehlung des britischen Außenministeriums. Offenbar wollte die Königin gerade den russischen Diplomaten keine Bühne bieten.

Queen soll eigentlich „politisch strikt neutral“ sein

Sogar Prinz Harry und seine Frau Meghan, die seit ihrem Rückzug aus der ersten Reihe der Royals in den USA leben, bekundeten ihre Solidarität mit der Ukraine. „Wir stehen an der Seite der Ukraine“, schrieben sie auf der Internetseite ihrer Stiftung. Der russische Einmarsch verstoße „gegen internationales und humanitäres Recht“.

Meghan und Harry mag es nicht mehr kümmern, aber eigentlich sollen sich die Royals nicht in die Politik des Landes einmischen. So heißt es auf der Website des Buckingham-Palastes zur Rolle der Königin, dass sie sich „in politischen Angelegenheiten strikt neutral” verhalte und stattdessen „wichtige zeremonielle Rollen“ ausübe.

Mit anderen Worten, die Königs sind zum Repräsentieren da. Ihre ganze repräsentative Macht liegt in ihrer politischen Ohnmacht. So lautet der Deal. Aber vielleicht verstehen die Royals ihr fortgesetztes Engagement als beratende, „konsultative Tätigkeit“ – eben das dürften sie von Amtswegen dann schon.