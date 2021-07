Prinz Harry, 36, hat in den letzten Monaten nun wirklich nicht mit intimen Einblicken in sein Leben gespart. Der Queen-Enkel hält uns in kleineren und größeren Skandalinterviews oder auch über die sozialen Netzwerke so zuverlässig wie regelmäßig auf dem Laufenden; er spricht über Depressionen oder den Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana, über den Rassismus im britischen Königshaus oder die Eiseskälte dort …