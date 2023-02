Altherren-Runde: Diese Entertainer verdienten laut Forbes 2022 am meisten

Zurück an der Spitze: Kein Musiker verdiente 2022 so viel wie Phil Collins. imago

Nur eine Frau hat es in die Top 10 der aktuellen Forbes-Liste geschafft. Das spricht mal wieder Bände. Mit 92 Millionen Dollar landet Taylor Swift auf Platz 9 der Auflistung, die abbilden soll, welche internationalen Akteurinnen und Akteure im Entertainment-Segment im vergangenen Jahr am meisten verdient haben – vor Steuern, aber abzüglich von Betriebskosten sowie Honoraren zum Beispiel für Manager oder Anwälte wohlgemerkt.

Die 33-jährige US-Sängerin hat ihre 92 Millionen Dollar laut dem Wirtschaftsmagazin im Jahr 2022 durch Plattenverkäufe und digitale Streams gemacht, außerdem durch die Ticketverkäufe für ihre anstehende Stadiontour quer durch die USA. Kurz gesagt: mit neuer Musik, mit echter Arbeit sozusagen. Was man von den Spitzenreitern auf den vorderen Plätzen der Forbes-Liste dieses mal nicht unbedingt sagen kann.

Dort nämlich landeten ziemlich überraschend einige Herren des älteren Semesters, über die man in den vergangenen Jahren zumindest in den Charts eher selten stolperte. Laut der Berechnungen durch Forbes, die das Magazin auf Daten verschiedener Plattformen sowie auf Interviews mit Agentinnen und Branchenkennern stützt, auf Platz 1: Genesis. Dabei hat die britische Rockband um den 72-jährigen Sänger Phil Collins seit beinahe 30 Jahren kein neues Studioalbum auf den Markt gebracht.

Schaffte es als einzige Frau in die Liste: Die US-Sängerin Taylor Swift landet auf Platz 9. imago

Laut der jährlichen Forbes-Aufstellung hat die Band im vergangenen Jahr allerdings einen Großteil der Rechte an ihrer Musik an die Concord Music Group verkauft und konnte somit satte 230 Millionen US-Dollar einnehmen. Dicht gefolgt wird die Truppe von einem weiteren Namen, der beinahe historisch anmutet: Mit Einnahmen in Höhe von 210 Millionen US-Dollar landet Sting auf Platz 2.

„South Park“ und „Simpsons“ bringen immer noch Millionen

Auch der 71-Jährige hat im vergangenen Jahr seine Musikrechte verkauft; sie gingen an die Universal Music Group. Auf Platz 3 folgt der Produzent und Schauspieler Tyler Perry mit schätzungsweise 175 Millionen US-Dollar; er hatte zum Beispiel in der Netflix-Produktion „Don’t Look Up“ mitgewirkt.

Platz 4 geht an die Macher von „South Park“, der animierten Comedyserie, die bald in ihre 26. Staffel geht; 160 Millionen US-Dollar sollen Trey Parker, 53 Jahre alt, und Matt Stone, 51, im vergangenen Jahr gemacht haben. Interessanterweise werden die beiden von dem 82-jährigen James L. Brooks und dem 68-jährigen Matt Groening gefolgt, die ihr Geld ebenso mit einem Zeichentrick-Dauerschlager verdienten: Die „Simpsons“-Macher sollen im vergangenen Jahr 105 Millionen US-Dollar eingenommen haben.

Es folgen Brad Pitt mit 100 Millionen auf Rang 6, hauptsächlich erzielt durch den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an seiner Produktionsfirma Plan B.; die Rolling Stones mit 98 Millionen US-Dollar auf Platz 7 und „Avatar“-Regisseur James Cameron mit 95 Millionen US-Dollar auf Platz 8. Hinter der einzigen Frau auf der Liste, Taylor Swift, kommt nur noch der Musiker Bad Bunny. Der 28-Jährige landet mit 88 Millionen US-Dollar auf Platz 10 – wenngleich er laut Forbes 2022 der meistgestreamte Künstler der Welt gewesen ist.