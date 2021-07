Berlin - Mit „Black Widow“ aus der Fantasieschmiede Marvel kehren die Blockbuster auf die große Leinwand zurück. Diesmal stellt sich Black Widow Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) den dunkleren Seiten ihres bisherigen Lebens und stößt auf eine gefährliche Verschwörung mit Verbindungen zu ihrer Vergangenheit. In ihrer Vorgeschichte treten nun Romanoffs kleine Schwester Yelena alias Florence Pugh auf sowie Oscargewinnerin Rachel Weisz als ihre vermeintliche Mutter Melina. Unter der Regie der australischen Regisseurin Cate Shortland liefert die Frau von Bond-Darsteller Daniel Craig mit „Black Widow“ ihr Marvel-Debüt.

Berliner Zeitung: Rachel, man würde Sie eher in einem intellektuellen Drama von Autorenfilmer vermuten als in einem Marvel-Film. Was hat Sie dazu bewogen, nun auch unter die Superhelden zu gehen?

Rachel Weisz: Erst mal ein wirklich unglaublich gut geschriebenes Drehbuch! Die Szenen und Figuren waren auf dem Papier absolut perfekt ausgearbeitet. Neben Scarlett Johansson in der Titelrolle wurden dann noch für die neuen Charaktere fantastische Schauspieler gefunden und last but not least mit Cate Shortland so eine gute Regisseurin an Bord geholt. Damit hatte man alles, was man für richtige Leinwand-Magie braucht.

imago Zur Person Rachel Hannah Weisz wurde am 7. März 1970 in London geboren. Ihre Eltern – beide Juden – flohen in den späten 1930er-Jahren vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nach England.



Ihre erste größere Kinorolle hatte Weisz in dem Film „Gefühl und Verführung“ (1995) von Bernardo Bertolucci, die ihr Aufmerksamkeit in Hollywood einbrachte. 1996 spielte sie neben Keanu Reeves in dem Actionfilm „Außer Kontrolle“.



Für die weibliche Hauptrolle in Fernando Meirelles’ „Der ewige Gärtner“ (2005), einem Politthriller, wurde Weisz mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnet, darunter der Golden Globe und der Oscar.

Wie fühlt es sich für Sie an, jetzt ein Teil des Marvel-Universums zu sein?

Ich war ganz schön aufgeregt, als ich gefragt wurde, ob ich dabei sein möchte. Ich wollte unbedingt mit diesen tollen Schauspielerinnen vor der Kamera stehen. Cate Shortland stand sowieso schon lange auf meiner Liste von Regisseuren, seit ich in den 90ern mal ihren Film „Somersault“ gesehen habe. Für mich ist daher ein Traum wahr geworden, als ich an dieses Set kam. Ich habe jeden Tag genossen und bin auch richtig stolz auf den Film. Ich finde, da ist uns etwas Großartiges gelungen!

Waren Sie erstaunt, wie viel Tiefe und Komplexität diese Superheldinnen haben und wie wenig sie noch mit den Comicfiguren von einst gemein haben?

Ja, es ist wirklich unglaublich, was für ungewöhnliche, komplexe Figuren Marvel entwickelt hat, und es ist mir eine Ehre, eine spielen zu können. Die Autoren haben hier unfassbar viele Facetten in die Figuren geschrieben, und die Regisseurin hat alle diese Facetten am Set und die Zerrissenheit der Figuren herausgearbeitet. In diesem Film steckt deutlich mehr, als man auf den ersten Blick geglaubt hätte.

Finden Sie, dass Frauenrollen im Allgemeinen komplexer geworden sind?

Ich mag es auf jeden Fall, wenn Geschichten über Frauen auch von Regisseurinnen gedreht werden wie jetzt von Cate Shortland. Als ich das Drehbuch las, fiel mir sofort auf, was für eine ungewöhnliche Rolle mir angeboten wird, Melina ist Agentin, Mutter und Wissenschaftlerin, die für die Forschung das Verhalten von Schweinen manipuliert.

Waren es diese Schweine oder doch der sexy Superheldinnen-Overall, der es Ihnen am meisten angetan hatte?

Die Szenen mit den Schweinen hatten es mir sehr angetan! Es sind so wunderbare Tiere, und sie haben mir jedes Mal die Show gestohlen. Ich hatte sogar ein Lieblingsschwein namens Alexej, er war unfassbar süß. Die Arbeit mit den Tieren werde ich nie vergessen.

Superhelden-Outfits sind eine ganz eigene Kategorie von Kostümen, es heißt immer wieder, wie unbequem die Anzüge sind, damit sie so gut aussehen können. Traut man sich damit überhaupt auf Toilette?

Das ist ja mal eine sehr praxisorientierte Frage. Na ja, Pipi zu machen ist natürlich kompliziert. Erst mal muss man die ganzen Waffen ablegen und dann ziemlich kompliziert den Anzug aufmachen und sich rausschälen. Das kostet alles Zeit, und die hat man am Set oft nicht. Wenn ich gehetzt auf die Toilette gestolpert bin, sah das eher nach Comedy aus als nach Superheldin. (lacht)

„Schmerz macht dich nur stärker“, so lautet die zentrale pädagogische Lektion von Ihnen als Leinwandmutter. Würden Sie diese Devise auch Ihren eigenen Kindern mitgeben?

Das wäre sicher nicht der einzige Rat, den ich meinen Kindern geben würde. Aber es ist eine wichtige Lektion zu verstehen, dass Schmerz unvermeidlich ist, dass er aber auch positiv genutzt werden kann. Keiner von uns hat die Kontrolle über das ganze Universum, aber wir können aus allem, was uns passiert, etwas lernen. Und am meisten lernen wir von den eher unangenehmen Erfahrungen.

Was bedeutet Heimat? Was genau macht eine Familie aus? Das sind die Kernfragen dieses Films und auch für unser aller Leben. Haben diese Themen sich für Sie persönlich im Laufe Ihres verändert?

Definitiv. Wir alle beginnen unser Leben als Kind von jemandem und vielleicht hat man das Glück, irgendwann auch mal selbst Kinder in diese Welt zu setzen. Wahrscheinlich hoffen viele, dass sie selbst bessere Eltern werden als ihre eigenen Eltern. Okay, niemand will bewusst als Mutter oder Vater Fehler machen, aber doch ist es unvermeidlich.

Und welche Bedeutung hat der Begriff Heimat für Sie?

Die erste Heimat findet man bei seinen Eltern. Jetzt aber ist Heimat für mich der Ort, an dem meine Kinder und mein Ehemann sind. Wo die Familie ist, da fühlt man sich auch zu Hause.

AP/Jay Maidment/Marvel Studios Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast: Rachel Weisz (l.) als gestrenge Mutter Melina mit ihren Töchtern Natasha (Scarlett Johansson, M.) und Yelena (Florence Pugh).

Actionheldinnen sind oft Mütter, wie Sarah Connor in „Terminator“ oder die Braut in „Kill Bill“. Black Widow kann keine Kinder kriegen, sogar der Grund dafür wird genau thematisiert. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Heldinnen und Mutterfiguren?

Der Wunsch Mutter zu werden ist sicherlich universell, und Marvel weiß genau, wie man große, archetypische Themen mit mythologischer Kraft auf die Leinwand bringt. Mütter sind der Grundstein der Zivilisation, keine Figur kann wichtiger sein als sie, denn die Mutter ist der Grund, warum wir alle hier sind. Sie ist das Leben. Ohne diesen Aspekt kann man kaum große Geschichten erzählen, auch in Action-Filmen.

Mit welchem Superhelden würden Sie gerne zusammenarbeiten?

Ganz klar mit Hulk! Den teile ich dann auch gern mit den anderen! Wenn man den Hulk kontrolliert, hat man wirklich die ultimative Waffe!

Wie wichtig finden Sie es, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt immer mehr Superheldinnen auf der Leinwand sehen können?

Ich weiß noch genau, wie ich als kleines Mädchen einen Film mit Elizabeth Taylor ungemein beeindruckte, er hieß „National Velvet“ (deutscher Titel: „Kleines Mädchen, großes Herz“). Es geht darin um ein Mädchen, das sich als Junge verkleidet, um bei Pferderennen als Jockey mitzureiten zu können. Das war für mich ein echtes Aha-Erlebnis: Mir wurde bewusst, dass ich als Mädchen alles schaffen können, was Männer auch schaffen. Im April diesen Jahres hat übrigens zum ersten Mal ein weiblicher Jockey das berühmte englische Pferderennen „Grand National“ gewonnen.