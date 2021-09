Berlin - Das Urteil konnte am Ende kaum noch jemanden überraschen: Im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly haben die Geschworenen den früheren Pop-Superstar in allen neun Anklagepunkten schuldig gesprochen. Der 54-Jährige war wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung angeklagt. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe – das genaue Strafmaß soll am 4. Mai verkündet werden.