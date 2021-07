Wally Funk, 82, soll den Amazon-Gründer Jeff Bezos in zweieinhalb Wochen bei seinem Flug ins All begleiten – und damit als ältester Mensch der Geschichte in den Weltraum reisen. Die Pilotin werde am 20. Juli als Ehrengast am ersten bemannten Flug von Bezos’ Raumfahrtprojekt Blue Origin teilnehmen, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Die Pilotin hatte schon als junge Frau an einem Astronauten-Programm teilgenommen, war allerdings nie ins All geflogen.

„Wally, das geht nicht, weil du ein Girl bist“