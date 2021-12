Sandra Bullock gehört zu den Schauspielerinnen, von denen man nicht jede Woche etwas hört. Zuletzt kümmerte sich die 57-Jährige weniger um die Karriere und mehr um ihre Kinder. Bullock hat den elfjährigen Sohn Louis, den sie 2010 adoptierte. Fünf Jahre später adoptierte sie eine Tochter aus einer Pflegefamilie, die damals zwei Jahre alte Laila.

Nun hat die Oscar-Preisträgerin mit deutschen Wurzeln mal wieder einen Film gedreht: das Außenseiterdrama „The Unforgivable“. Und so sieht man sie auch wieder häufiger in der Öffentlichkeit. In der Facebook-Talkshow „Red Table Talk“ sagte Bullock jetzt, sie sei glücklich darüber, verhältnismäßig spät Mutter geworden zu sein. „Ich bin so froh, dass das Universum mich hat warten lassen.“ Sie gestand, selbst zuvor besorgt und ungeduldig gewesen zu sein: „Es ist schwer, wenn die Gesellschaft dir im Nacken sitzt und haucht, du sollst es auf diese und jene Weise tun.“ Sie sprach auch über den langwierigen Prozess, den sie vor der Adoption durchlaufen musste.

Auch für ihren heutigen Partner, den Fotografen Bryan Randall, sei es anfangs nicht leicht gewesen. Er trat 2015 in ihr Leben, als Bullock dabei war, Laila zu adoptieren. „Er war so happy, aber hatte auch gleichzeitig Angst. Ich bin wie ein Bulldozer“, bekannte die Schauspielerin, die ihren Partner als einen „sehr christlichen Mann“ beschrieb, der ein großartiges Vorbild für ihre Kinder sei: „Wir sind nicht immer einer Meinung. Aber für die Kinder ist es großartig, ihn als Elternteil zu haben.“

Heiraten ist kein Thema mehr für Bullock: „Ich bin jemand, der den Scheidungsprozess durchgemacht hat.“ Sie habe die Liebe ihres Lebens gefunden, teile mit ihm neben den zwei Adoptivkindern auch seine Tochter aus einer anderen Beziehung. „Es ist das Beste, was es je gab.“

Von 2005 bis 2010 war Bullock mit dem Motorradbauer und Moderator Jesse James verheiratet. Sie wurde auch die Stiefmutter von dessen drei Kindern. Im März 2010 kam es zu einem Skandal, als mehrere Frauen behaupteten, während seiner Ehe mit Bullock Affären mit James gehabt zu haben. Eine Demütigung: Bullock sagte damals Werbeauftritte aus „unvorhergesehenen persönlichen Gründen“ ab. James entschuldigte sich öffentlich bei Bullock, die die Scheidung einreichte und das Adoptionsverfahren von Louis allein fortsetzte. In der Talkshow sagte sie jetzt: „Ich bin dem Universum so dankbar, dass ich damals keine Kinder mit ihm bekommen habe“.

Auf Nachfrage von Gastgeberin Jada Pinkett-Smith sprach Bullock auch darüber, dass die dunkle Hautfarbe ihrer Kinder bei ihr als Mutter Ängste auslöse. Besonders um ihren Sohn mache sie sich schon jetzt Sorgen: „Dieser süße, witzige Lou wird eines Tages als junger schwarzer Mann das Haus verlassen und ich kann ihm nicht überallhin folgen. Ich werde es allerdings versuchen. Und ich werde beten, dass ich ihn gut genug auf das da draußen vorbereitet habe.“ Bullock gestand, dass sie sich „schon manchmal wünsche, dass wir dieselbe Hautfarbe hätten.“ Sie glaube, das würde es für andere Menschen einfacher machen, „mit uns umzugehen“.

Auf die Frage, ob ihre Kids sie cool finden, antwortete der „Speed“-Star sofort: „Nein, überhaupt nicht. Es sei denn, ich bringe was Leckeres mit nach Hause. Gestern Abend kam ich mit Donuts nach Hause. Ich war in diesem Moment so unglaublich cool!“