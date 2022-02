Berlin - Pünktlich zum Staffelfinale der „Sex and the City“-Weiterdrehe „And Just Like That …“ gibt es auch eine neue Folge im Endlos-Streit zwischen den Darstellerinnen Sarah Jessica Parker, 56, und Kim Cattrall, 65. Die Frauen, die in der Serie lange Zeit die Freundinnen Carrie Bradshaw und Samantha Jones spielten, gelten abseits des Sets schon lange als zerstritten. In der Fortsetzung spielte Cattrall nicht mehr mit.

Cattrall hatte Parker auf Instagram eine Heuchlerin genannt

Und dabei soll es auch im Falle einer zweiten Staffel von „And Just Like That …“ bleiben, wie Parker jetzt im Magazin Variety betonte. Gefragt, ob sie damit einverstanden wäre, wenn Cattrall wieder Samantha spielen wolle (die theoretische Option bestünde, weil die Figur nur weggezogen ist und noch SMS-Kontakt zu den anderen hat), antwortete Parker: „Ich glaube nicht, dass ich das wäre, weil ich denke, dass es einfach zu viele öffentliche Gefühlsäußerungen ihrerseits gibt, die sie geteilt hat.“ Sie habe entsprechende Artikel zwar nicht gelesen, aber Leute hätten ihr davon erzählt.

Imago Cattrall und Parker im Jahr 2010: Die Stimmung zwischen den beiden soll von Beginn an schlecht gewesen sein.

Welche Gefühlsäußerungen sie genau meint, ließ Parker zwar offen. Es lässt sich aber leicht denken, worauf sie sich hier bezieht. Es ist kein Geheimnis, dass sich die beiden Schauspielerinnen nie verstanden haben. Cattrall hatte Parker 2018 auf Instagram eine Heuchlerin genannt. „Lass mich das sehr klarmachen“, schrieb die 65-Jährige damals. „Du bist nicht meine Familie. Du bist nicht meine Freundin.“ Parker hatte nach dem Tod von Cattralls Bruder öffentlich ihr Beileid bekundet und ihrer Kollegin gute Wünsche zukommen lassen. Cattrall forderte daraufhin, Parker solle aufhören, ihre Tragödie auszunutzen, um ihr Image als „nettes Mädchen“ wiederherzustellen.

Als Hintergrund für die Streitigkeiten wurde immer wieder Geld vermutet. Sarah Jessica Parker war der Star der Serie, als sie 1998 startete, war sie bei weitem die bekannteste der vier Hauptdarstellerinnen – und bekam daher auch die höchste Gage. Der Vertrag sah speziell für sie eine sogenannte Nackt-Klausel vor, wonach Parker sich bei den zahlreichen Sexszenen nicht völlig nackt zeigen musste, sondern in Unterwäsche vor der Kamera stehen durfte. Ab der zweiten Staffel betätigte sich Parker auch als Produzentin, was ihren Einfluss weiter steigerte.

Cattrall hatte stets betont, man solle sie nicht als gierige Person brandmarken oder aus der Sache einen Fall von extremer Stutenbissigkeit machen: „Ich fand das mit dem Geld einfach Mist. Es hat mich nicht fürs Leben abgesichert, und […] für mich war das nicht in Ordnung. Es ging darum, für etwas zu kämpfen, von dem ich glaubte, dass wir es alle haben sollten.“ Nach dem zweiten „Sex and the City“-Film habe sie genug gehabt, sagte sie 2019 dem britischen Guardian. Die Ablehnung beruht also auf Gegenseitigkeit – und so oft, wie Cattrall schon eine Rückkehr ausgeschlossen hat, darf man sich fragen, warum Parker nun dieses Fass erneut aufmacht. Fortsetzung folgt …