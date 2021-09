Berlin - Wer gern in Erinnerungen schwelgt und ein Faible für die britischen Royals hat, für den ist die neue BBC-Doku „Prince Philip: The Royal Family Remembers“ genau das Richtige. Verwackelte Aufnahmen aus dem Familienarchiv wechseln sich ab mit liebenswürdig-humorigen Anekdoten, die die Kinder und Enkel über den im April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Philip zum Besten geben.

Wir sehen den Duke of Edinburgh beim Bootfahren und wie er seiner Gattin in den Mantel hilft. Prinzessin Anne sagt, ihr Vater sei geradlinig gewesen (genau wie sie), Zara Tindall und Peter Phillips demonstrieren den beliebtesten Streich des Herzogs mit einer Senftube, den dieser gern bei Grillfesten mit der Familie zum Besten gab: „Er nahm den Deckel ab und legte dir die Tube in die Hand ... und dann presste er deine Hände zusammen, sodass der Senf an die Decke spritze.“